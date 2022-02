Cruzeiro perde um de seus artilheiros na temporada

Aos 20 anos, Thiago vinha se revezando com Edu no setor ofensivo celeste: em duas temporadas, marcou 10 gols em 64 jogos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 26/1/22)

O Cruzeiro deve perder um de seus artilheiros na temporada. O atacante Thiago, com três gols em oito jogos em 2022, três a menos que o titular Edu e mesmo número da revelação, Vítor Roque, está a caminho da Bulgária, onde defenderá o Ludogorets Razgrad, atual decacampeão e líder do campeonato nacional de lá.

O clube celeste não confirma, mas deverá receber US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões), além de manter 25% em uma transferência futura. O atleta de 20 anos se despede da Toca com 10 gols em 64 jogos. A Raposa detinha 70% dos direitos, com o Verê-PR tendo o resto.





“Irmão, te desejo todo sucesso do mundo! Foi um privilégio compartilhar esses dias com você e aprender tanto contigo! Estarei, daqui, torcendo muito por você, continue fazendo muito gol para o Ravi! Tamo junto, Thiagol!”, escreveu Edu, em uma rede social.





A primeira partida de Thiago foi em 22 de janeiro de 2020, quando fez um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Boa, pela primeira rodada do Estadual daquele ano, provocando o investimento de R$ 600 mil. A última, na goleada por 5 a 0 sobre o Sergipe, quinta-feira, em Aracaju, na estreia das duas equipes na Copa do Brasil, quando contribuiu com um gol para a classificação à segunda fase da competição.





“Thiago tem 20 anos, muito a melhorar, mas se entregando como se entrega, vai longe”, disse o técnico Paulo Pezzolano, depois da vitória celeste na capital sergipana.





Já sem a promessa, o treinador terá uma opção a menos para a sequência da temporada. No futuro, poderá contar com alguma contratação, mas para o próximo compromisso, nada menos que o clássico contra o Atlético, vai com o que tem no momento, especialmente Edu, que soma seis gols em oito compromissos na temporada.





Outra boa opção, mas que deve ficar para o decorrer da partida, é o jovem Vítor Roque, que fará 17 anos amanhã. Ele já soma três gols em nove duelos no time principal, tem multa rescisória na casa de R$ 1,7 bilhão e ganhou destaque na imprensa europeia depois de se tornar o jogador mais jovem a marcar dois gols na Copa do Brasil, justamente na quarta-feira passada.





Pezzolano liberou os atletas ontem e a reapresentação está marcada para terça-feira, quando será intensificada a preparação para o clássico. Também deverá ser definida a situação do armador Giovanni, que sofreu pancada no joelho direito na partida contra o Sergipe e cuja escalação passou a ser dúvida.





FUTURO Um jogador que precisa definir o futuro é o zagueiro Maicon. Ele havia acertado contrato antes de Ronaldo Nazário assumir compromisso de comprar 90% dos direitos da Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol (Cruzeiro SAF) e foi convocado para rediscutir o acordo. Ele tem proposta salarial bem superior do Santos e há grandes chances de se transferir para o clube do litoral paulista.









ENQUANTO ISSO...

...Filho de Ronaldinho de saída





As mudanças no Cruzeiro não param. Nas categorias de base, deixaram a Toca da Raposa I o auxiliar-técnico do Sub-20, o ex-jogador Leandro Guerreiro, e o armador João Mendes de Assis Moreira, de 17 anos, filho de Ronaldinho Gaúcho. O clube celeste optou por não renovar o contrato do jovem atleta, que desde 2019 passou pelas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17. João segue o caminho do goleiro Pablo, filho do ídolo Fábio, que também saiu das categorias de base da Raposa depois de o pai se transferir para o Fluminense.