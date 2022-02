Mesmo com o Brasil classificado para a Copa, Tite projeta grande duelo

O atacante Vinicius Junior, que vem fazendo ótima temporada pelo Real Madrid, será uma das atrações especiais no Gigante da Pampulha (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







A Seleção Brasileira volta hoje ao Mineirão, às 21h30, para enfrentar o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar’2022. Com o time já classificado e alguns desfalques, o técnico Tite aproveitará para testar atletas e formações durante a partida.





Do time que venceu os próprios paraguaios por 2 a 0, em 8 de junho do ano passado, apenas o goleiro Ederson e o zagueiro Marquinhos começarão jogando hoje. O treinador não tem o lateral-direito Emerson e o zagueiro Éder Militão, suspensos. Já o lateral-esquerdo Alex Sandro testou positivo para COVID-19 neste início de semana e está em isolamento. Os substitutos serão, respectivamente, Daniel Alves, Thiago Silva e Alex Telles. O goleiro Ederson, por sua vez, atua no lugar de Alisson por opção do comandante brasileiro.

“Estamos no momento de montagem do elenco (que vai à Copa) e os atletas vão se habilitando para uma disputa futura, uma convocação final. E a gente busca jogadores versáteis, para ter saída de três, de dois”, diz Tite, deixando claro que tudo vem sendo feito dentro do planejado. “Não estamos dando oportunidade para qualquer um, não há convocação aleatória. Estamos oportunizando quem pode no dar a resposta que queremos.”





Para esta rodada dupla das Eliminatórias, na qual o escrete canarinho empatou por 1 a 1 com o Equador, quinta-feira passada, ele não chamou Neymar, que vinha de problemas físicos. E deixará fora do jogo de hoje atletas importantes, como o volante Casemiro, que têm compromisso pelo Real Madrid ainda nesta semana.





E assim, coloca em campo uma formação inédita, contando com a volta de Fabinho e Lucas Paquetá ao meio-campo. Já na frente, Vinicius Junior terá a companhia de Raphinha e Matheus Cunha.





“Nosso desafio é ter estrutura de conjunto que permita o individual aparecer. Não podemos transferir responsabilidades”, explica o treinador, na expectativa de ver o coletivo abrindo espaço para que o talento pessoal também se imponha.





Diante dos equatorianos, a expectativa já era de ver alguns desses atletas em ação, mas a atuação confusa do árbitro Vilmar Roldan acabou prejudicando a análise. Ele expulsou um jogador de cada lado logo no começo, além de ter mostrado cartão vermelho duas vezes para o goleiro Alisson, voltando atrás em ambas depois de consultar o vídeo.

“O jogo de quinta-feira foi acidentado. Eu pedi para a arbitragem olhar os vídeos. O Gustavo Alfaro (técnico do Equador) falou que era o jogo da vida deles. Mas para nossos jogadores também era, pois podia significar ir para uma Copa do Mundo. A gente sempre procura fazer o melhor. Mesmo quando não deu certo, como quando estive no Atlético (em 2005). Acabou que foi bom para o próprio Atlético e para minha carreira. O clube ganhou tudo e eu também. Mas não acho que haverá jogo tranquilo, não.”





É justamente por ter certeza de que todos estão muito concentrados no que têm de fazer que ele aposta em uma boa atuação hoje. “Temos de saber jogar com um jogador a menos, com um jogador a mais, com equipes que marquem baixo. Contra a Venezuela, que ficou o tempo todo atrás, colocamos dois pivôs, dois abertos e Firmino junto com Paquetá. Tem de ter opção”, declara.





Apoio



Para ele, o torcedor pode ir tranquilo ao estádio para ver uma grande atuação da Seleção Brasileira. “Poder retornar a Minas e voltar a jogar no Mineirão é bom, tenho amigos aqui, alguns que fiz na passagem pelo Atlético. Fica o sentimento de dívida de não ter conseguido os melhores resultados no clube. Mas o acolhimento aqui sempre foi bonito. Nos dois jogos contra a Argentina, foi uma atmosfera fantástica”, disse ele, referindo-se às vitórias sobre os “hermanos” em 2016, por 3 a 0, pelas Eliminatórias, e em 2019, por 2 a 0, na Copa América.





Até ontem, haviam sido vendidos quase 40 mil ingressos para o jogo. Quem for ao estádio deve levar o comprovante de vacinação completa contra a COVID-19 e também um teste negativo para a doença realizado no máximo há 72 horas.





Como capitão, um veterano cheio de gás





De volta e com moral. O lateral-direito Daniel Alves, de 38 anos, será titular e capitão da Seleção Brasileira contra o Paraguai na noite de hoje, no Mineirão.





O jogador do Barcelona foi reserva no empate por 1 a 1 na última quinta contra o Equador, em Quito, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Ele entrou durante o jogo, após a expulsão de Emerson Royal, ex-Atlético e atualmente no Tottenham-ING.

Com a suspensão do titular, Dani iniciará o jogo com o Paraguai. Presente em convocações há mais de 15 anos, Daniel voltou a ser convocado por Tite após longo período fora e rejeitou o rótulo de "queridinho" da comissão técnica.





"Sempre me vi dentro da Seleção Brasileira, com opções e com chance, não porque sou queridinho e sou jogador que acumulo muitos jogos, mas pelo comprometimento, disciplina, caráter, entrega", disse.





Daniel Alves se isolou, no empate com o Equador, como o terceiro jogador com mais partidas na história da Seleção Brasileira. São 121, atrás apenas do ex-lateral-direito Cafu (150) e o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos (132).





O adversário

Fio de esperança





Na penúltima posição das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar’2022, a Seleção do Paraguai tem chances mínimas de classificação. Mesmo assim, vem a Belo Horizonte com o desafio de voltar a vencer depois de seis partidas, nas quais perdeu quatro e empatou duas. Com 13 pontos, só está à frente da Venezuela, justamente o último adversário que venceu. O técnico Guillermo Barros Schelotto não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, que está suspenso. Um dos destaques é o meia-atacante Almirón, que atua no inglês Newcastle.

Chance de vaga

Toda a 16ª rodada das Eliminatórias será realizada hoje. A mais importante das partidas será não só um confronto direto entre Peru, quarto colocado, e Equador, terceiro, às 23h, em Lima. Caso vençam, os equatorianos garantem classificação para a Copa do Catar. De olho nessa briga, em quinto, o Uruguai recebe a Venezuela, lanterna, às 20h. Já o Chile, em sétimo, visita a Bolívia, oitava, às 17h. Argentina, já classificada, enfrenta, às 20h30, a Colômbia, que ainda sonha no mínimo com repescagem.