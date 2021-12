Luxemburgo se despede do Cruzeiro: 'Muita tristeza, mas aceito a decisão'

Técnico Vanderlei Luxemburgo gravou mensagem de despedida do Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





Demitido nesta terça-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo gravou um vídeo de despedida do Cruzeiro. O comandante disse respeitar a decisão da nova gestão celeste - comandada pelo ex-atacante Ronaldo, agora dono de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) -, mas admitiu estar triste pela saída.









"Acabei de ser comunicado que não continuo para a próxima temporada. Recebo com muita tristeza, porque não era uma coisa que eu queria, mas aceitaria qualquer decisão que fosse tomada pela nova gestão do Cruzeiro", afirmou o treinador de 69 anos.





"É agradecer ao torcedor cruzeirense pelo apoio e o manifesto de carinho que teve comigo sempre na minha mídia social, à imprensa, que sempre me tratou muito bem em Minas Gerais. Foi muito bom ter voltado ao Cruzeiro e a Minas Gerais. E desejar sorte ao Cruzeiro na próxima temporada, que consiga o objetivo, com certeza vou estar torcendo", completou.





A mudança no comando técnico foi confirmada nesta terça-feira. "Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica", publicou o clube, em nota.





"A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados", completou.





A decisão de mudar o comando afeta toda a comissão técnica. Contratado em agosto de 2021, Luxa encerra a terceira passagem pelo Cruzeiro após oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas em 23 jogos na Série B. Ele tirou a Raposa da zona de rebaixamento à Terceira Divisão e encerrou em 14º, com 48 pontos.





Em 26 de novembro, o Cruzeiro anunciou a renovação contratual com Vanderlei Luxemburgo até dezembro de 2022, com prorrogação automática para 2023 em caso de acesso à Série A. À época, o treinador declarou, inclusive, que tinha pretensões de aposentadoria após o trabalho no clube mineiro. A troca na gestão, porém, fez com que os planos celestes mudassem.









Leia a declaração de Luxemburgo:





"Boa tarde, nação azul. Acabei de ser comunicado que não continuo para a próxima temporada. Recebo com muita tristeza, porque não era uma coisa que eu queria, mas aceitaria qualquer decisão que fosse tomada pela nova gestão do Cruzeiro.









É agradecer ao torcedor cruzeirense pelo apoio e o manifesto de carinho que teve comigo sempre na minha mídia social, à imprensa, que sempre me tratou muito bem em Minas Gerais. Foi muito bom ter voltado ao Cruzeiro e a Minas Gerais. E desejar sorte ao Cruzeiro na próxima temporada, que consiga o objetivo, com certeza vou estar torcendo.





Já aproveitando, (quero) desejar um feliz ano novo para todo o torcedor cruzeirense, para todo o povo brasileiro em geral, para o mundo. Que o próximo ano possa ser de muito mais tranquilidade, muita paz, que esta doença (COVID-19) acabe de vez, que consigam uma solução para isso, que as coisas possam melhorar para cada um de nós.





Estamos sofrendo muito há dois anos, então é muito importante nós darmos um basta nisso. É desejar um feliz 2022 mesmo, com muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, para que nós e os governantes, todo mundo, possamos ter noção do que fazer e fazer a coisa bem feita para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço à nação azul e ao povo brasileiro."