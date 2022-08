Minas no vôlei de praia Sub-19

(foto: André Peixoto/Divulgação)







A mineira Ana Júlia Curvelo (foto) e a parceira Flávia Lisboa irão representar Minas Gerais no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-19, de 28 a 30 de agosto, em Natal-RN. Ana Júlia, 17 anos, 1,74m, foi convocada quatro vezes para a Seleção Mineira Sub-17 e Sub-19 da categoria. Ela foi campeã da Seletiva Sudeste, conquistando vaga para o Circuito Brasileiro. Recentemente, ficou com o 1º lugar no Mineiro de Vôlei de Praia Sub-19 e o 3º no Estadual de Vôlei de Praia Adulto. Na Etapa Betim do Circuito Mineiro, subiu ao pódio, ficando em 2º lugar. “Como atleta de base fico feliz em representar o Estado em Natal. Estou confiante e com boa expectativa para buscar as vitórias. Seria importante se alguma empresa tivesse o interesse em me apoiar ou patrocinar, por meio do direct do Instagram @anacurvelo_volei (www.instagram.com/ anacurvelo_volei)”, disse Ana Júlia.