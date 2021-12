Atlético pode igualar Cruzeiro e faturar hoje sua primeira Tríplice Coroa

Diante do Athletico-PR, Atlético busca título da Copa do Brasil para fechar temporada com Tríplice Coroa (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O Atlético pode repetir o feito de seu maior rival, o Cruzeiro, nesta quarta-feira (15). Se confirmar o título da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, o Galo, que foi campeão mineiro e brasileiro em 2021, irá faturar sua primeira Tríplice Coroa - proeza atingida por clubes que conquistam três taças em um único ano.









Agora, sob a batuta do técnico Cuca, é a vez de o Atlético ir em busca da Tríplice Coroa. O Alvinegro dispõe da parceria com o mecenas Rubens Menin, que aplica suntuosos recursos para contratações de grande porte no elenco atleticano. Recheado de bons nomes, o Galo venceu o Estadual diante do América, foi campeão brasileiro após 50 anos de jejum e tem grande vantagem na final da Copa do Brasil.





O Cruzeiro, por sua vez, luta para retornar à elite nacional e reencontrar o caminho das grandes conquistas. Em reestruturação, a Raposa se transformará em clube-empresa e contará com a parceria de investidores para se reerguer.





Além do Cruzeiro, apenas sete clubes do futebol brasileiro deram três ou mais voltas olímpicas em uma mesma temporada. Relembre, na galeria de fotos a seguir, todos os 'multicampeões'.





Troféus na sede e 'grana' em caixa





Além do intuito de ampliar a sala de troféus, o Atlético almeja premiações milionárias para dar continuidade ao projeto de se tornar uma das principais potências do futebol no continente. Pela trajetória na Copa Libertadores da América e no Brasileirão, o Galo já garantiu R$ 73,9 milhões em ganhos.





Se for campeão da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, o clube mineiro arrecadará, com o torneio, outros R$ 71,1 milhões. Assim, encerraria a temporada com a Tríplice Coroa e impressionantes R$ 145 milhões em recompensas pelo desempenho esportivo no ano.





Nesta quarta-feira (15), às 21h30, o Galo entra em campo na Arena da Baixada podendo perder até por três gols de diferença para ser bicampeão. Em caso de derrota por quatro gols de diferença, a decisão ocorrerá nos pênaltis. Por cinco gols ou mais, os paranaenses terminam com a taça.