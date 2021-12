Atlético entra em campo sedento por mais um bi

Zaracho tem sido um dos destaques da equipe, mas precisa tomar cuidado para não ser advertido com cartão amarelo, já que está pendurado e pode ficar fora do jogo de volta (foto: Pedro Souza/Atlético) Campeão Brasileiro com folga há 10 dias, o Atlético vai sedento em busca de um novo bicampeonato, desta vez da Copa do Brasil. Hoje, às 17h30, no Mineirão, faz o jogo de ida contra o Athletico-PR para dar passo rumo ao bi da competição, repetindo o que foi feito no Nacional depois de quase 50 anos. O Galo venceu o mata-mata em 2014, quando bateu o rival Cruzeiro na final, com vitória na ida, no Independência, por 2 a 0, e na volta, no Gigante da Pampulha, por 1 a 0.





Conseguir bom resultado na primeira partida quando se é mandante tem se mostrado fundamental para conquista da Copa do Brasil. No ano passado, por exemplo, o Grêmio caiu em casa para o Palmeiras e acabou derrotado no segundo. Em 2019, o próprio Furacão bateu o Internacional, em Curitiba, e voltou a vencer em Porto Alegre. A Raposa fez exatamente o mesmo em relação ao Corinthians, em 2018.

A última vez que um time venceu a ida e não foi campeão foi em 2015. Na oportunidade, o Santos fez 1 a 0 no Palmeiras, na Vila Belmiro, mas sofreu 2 a 1 no Allianz Parque, sendo derrotado por 4 a 3 na disputa de pênaltis.





Justamente pela importância dessa decisão, e por estar com a fatura liquidada, o técnico Cuca escalou um time quase todo reserva na despedida do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, quinta-feira, em Porto Alegre. A derrota por 4 a 3 em nada abalou o moral do time alvinegro, cujos principais atletas ganharam uma semana para descansar e se preparar para esta primeira batalha.





Descansar realmente merece atenção, pois o jogo de hoje será o 74º do Atlético na temporada. Entre os jogadores de linha, quem mais jogou foi o atacante Hulk, com nada menos que 66 partidas, mesmo aos 35 anos. Em segundo vem o volante Allan, com 59, seguido pelo armador Zaracho (56) e pelo também volante Tchê Tchê (55). Já o armador Nacho Fernández entrou em campo 50 vezes e o atacante Eduardo Sasha 49, assim como o zagueiro Junior Alonso.





A maratona de jogos cobrou o preço neste final de temporada. O zagueiro Réver, que atuou 34 vezes, não está 100% fisicamente e ficou fora do jogo de quinta-feira, assim como Igor Rabello, preservado para o caso de o experiente defensor não poder jogar. Outro reserva, Nathan, sentiu incômodo na coxa esquerda e também ficou em Belo Horizonte no meio da semana. Já Eduardo Sasha voltou da capital gaúcha com desconforto muscular e é dúvida.





O treinador já não poderá contar com o zagueiro Nathan Silva nos dois jogos. Por ter defendido o Atlético-GO, ele está impedido de atuar por outro clube, segundo regulamento da competição.





Casa cheia





A expectativa é de Mineirão lotado hoje novamente, mas sem quebrar o recorde estabelecido no domingo passado, na vitória por 4 a 3 sobre o Bragantino, quando 61.573 torcedores estiveram presentes. Isso porque cerca de 2 mil cadeiras não serão utilizadas em função da divisão de torcida – foram destinados 2,3 mil ingressos para os rubro-negros, em acordo entre as diretorias.





Os portões serão abertos às 14h30. A instrução, mais uma vez, é que os torcedores entrem o quanto antes para evitar tumulto nos minutos que antecedem o apito inicial.







O adversário



Em busca de novo título





Sem vencer há três partidas no Campeonato Brasileiro, no qual fez a pior campanha desde 2011, o Athletico-PR chega ao Mineirão apostando mais uma vez em torneio mata-mata. A equipe do técnico Alberto Valentim já ganhou a Copa Sul-Americana na temporada e vai em busca de mais um título. Para surpreender o Galo, o Furacão tem dois velhos conhecidos dos atleticanos, os armadores Nikão e Terans. O primeiro, que é de Montes Claros, teve três passagens, em 2010, 2012 e 2013, pela Cidade do Galo. Já o uruguaio vestiu a camisa alvinegra entre 2018 e 2019.