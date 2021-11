Cruzeiro multiplica lucro com bilheteria em jogo contra Brusque na Série B

Mais de 34 mil torcedores assistiram à vitória do Cruzeiro sobre o Brusque pela 35ª rodada da Série B (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press) A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira o boletim financeiro de Cruzeiro x Brusque , jogo realizado na terça-feira, no Mineirão, pela 35ª rodada da Série B. De acordo com o documento, 32.979 pagantes (34.687 presentes) proporcionaram renda bruta de R$834.995,00. Deduzidas despesas de R$229.975,92 e impostos de R$3.195,95, a receita líquida foi fechada em R$601.823,13 .









O público poderia ter sido maior, porém a Minas Arena limitou a utilização de 35 mil lugares com o argumento de que não teria efetivo suficiente de segurança para o evento. A diretoria do Cruzeiro contestou a justificativa e alegou falta de isonomia por parte da gestora do estádio. Na quarta, o Atlético recebeu mais de 58 mil torcedores na vitória por 3 a 0 em cima do Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileiro.





"Só não apareceu mais torcedor por causa de política e empresas que só pensam em ganhar dinheiro. E não tem tratamento igual como tem que ser feito. Deixar de botar mais 30 mil pessoas porque a empresa simplesmente cismou que não podia colocar, e nos dias anteriores colocou. É impressionante como tem pessoas que vivem no futebol só pra se aproveitar. Impossível essas coisas acontecerem no futebol, empresas têm que ter a competência para administrar três jogos seguidos", afirmou o técnico Luxemburgo, em crítica à Minas Arena.





Na segunda-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues já havia previsto superávit mesmo com os preços promocionais para os torcedores (R$10 a R$100). "O que a gente priorizou, inclusive colocando os preços mais baixos, foi a presença da torcida. Nosso elenco entendeu que o mais importante agora é ter a torcida ao lado apoiando e gritando. Mesmo tendo colocado ingressos por um valor mais baixo, acreditamos que, com o público que temos, vamos conseguir operar sem déficit".





Com a vitória por 2 a 0 sobre o Brusque, o Cruzeiro atingiu 46 pontos e praticamente eliminou o risco de rebaixamento à Terceira Divisão, uma vez que abriu oito de vantagem sobre o 17º, Londrina, a três rodadas do fim da Série B. Os próximos compromissos da Raposa são fora de casa, contra Vitória e Sampaio Corrêa. A despedida ocorrerá no Mineirão, diante do Náutico, em 27 ou 28 de novembro, com potencial para novamente receber grande público.





Público e renda do Cruzeiro na Série B





Cruzeiro 1x0 Confiança (20ª rodada)





Estádio: Mineirão

Pagantes: 4.324

Presentes: 4.730

Renda: R$234.165,00

Despesas: R$321.229,04

Impostos: R$3.408,86

Déficit: R$ 90.472,90





Cruzeiro 1x0 Ponte Preta (23ª rodada)





Estádio: Arena do Jacaré

Pagantes: 4.197

Presentes: 4.467

Renda: R$131.310,00

Despesas: R$52.718,13

Impostos: R$2.791,61

Superávit: R$75.800,26





Cruzeiro 1x1 Operário (24ª rodada)





Estádio: Arena do Jacaré

Pagantes: 4.667

Presentes: 5.373

Renda: R$151.260,00

Despesas: R$65.995,70

Impostos: R$3.667,54

Superávit: R$81.596,76





Cruzeiro 1x2 CSA (26ª rodada)





Estádio: Independência

Pagantes: 5.481

Presentes: 5.979

Renda: R$204.550,00

Despesas: R$122.050,85

Impostos: R$3.396,06

Superávit: R$79.103,09





Cruzeiro 2x0 Brasil (28ª rodada)





Estádio: Independência

Pagantes: 1.573

Presentes: 1.953

Renda: R$59.000,00

Despesas: R$98.441,95

Impostos: R$2.432,90

Déficit: R$41.874,85





Cruzeiro 0x0 Botafogo (30ª rodada)





Estádio: Independência

Pagantes: 4.917

Presentes: 5.297

Renda: R$141.530,00

Despesas: R$116.674,96

Impostos: R$2.947,47

Superávit: R$21.907,57





Cruzeiro 1x3 Remo (32ª rodada)





Estádio: Independência

Pagantes: 2.378

Presentes: 2.792

Renda: R$68.260,00

Despesas: R$101.235,31

Impostos: R$2.904,22

Déficit: R$35.879,53





Cruzeiro 1x1 Vila Nova (33ª rodada)





Estádio: Independência

Pagantes: 2.320

Presentes: 2.863

Renda: R$62.390,00

Despesas: R$102.715,48

Impostos: R$2.650,86

Déficit: R$42.976,34





Cruzeiro 2x0 Brusque (35ª rodada)





Estádio: Mineirão

Pagantes: 32.979

Presentes: 34.687

Renda: R$834.995,00

Despesas: R$229.975,92

Impostos: R$3.195,95

Superávit: R$601.823,13