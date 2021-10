Cruzeiro completará 70 rodadas na Série B sem nunca ter se aproximado do G4

Luxemburgo e Sérgio Rodrigues durante treino do Cruzeiro na semana passada (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) O Cruzeiro completará no jogo contra o Remo , na quinta-feira, às 21h30, no Independência, 70 rodadas na Série B sem nunca ter se aproximado da parte de cima da tabela. A conta leva em consideração jogos de 2020 e 2021. A melhor posição da Raposa até agora nas duas temporadas na Segunda Divisão foi o 9º lugar na terceira rodada do ano passado.









Ainda faltam sete rodadas para o fim da competição. Para se livrar do risco da queda para a Série C, o Cruzeiro precisa de duas vitórias. O sonho do acesso ficou, mais uma vez, para o ano que vem.





Caso ganhe todas as partidas até o final da Série B, o Cruzeiro chegaria a 60 pontos. Com esse número, a chance de conseguir o acesso é de 46,84% segundo o Departamento de Matemática da UFMG.





Sem o acesso à elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro deixa de arrecadar mais com direitos de transmissão e perde a chance de ter visibilidade nacional de modo a melhorar seus contratos de patrocínio.





Hoje, a diretoria tenta administrar o clube sem dinheiro em caixa, com folhas salariais de jogadores e demais funcionários atrasadas e diversos processos na Justiça do Trabalho. Dentro do clube, a visão é que somente a SAF pode salvar o Cruzeiro deste pesadelo que não cessa.