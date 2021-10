Fortaleza tem três desfalques importantes para semifinal contra Atlético

Lucas Lima desfalca Fortaleza contra o Atlético na Copa do Brasil (foto: Leonardo Moreira/Fortaleza) O Fortaleza tem três desfalques importantes para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético, nesta quarta-feira. As equipes se enfrentam a partir das 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.









Outra ausência é a do atacante David, ex-Cruzeiro. O ponta está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos e só fica à disposição para o jogo de volta, na próxima quarta (27), às 21h30, no Castelão.





Já o meia Lucas Lima completa a lista de desfalques porque já atuou pelo Palmeiras na competição.





No lugar de Benevenuto, o volante Matheus Jussa deve ser improvisado na zaga. No meio, Romarinho e Matheus Vargas são as opções mais prováveis. No ataque, muitas são as possibilidades, como Edinho, Robson, Wellington Paulista e Ángelo Henríquez.