Sequência invicta fez América subir oito posições no Campeonato Brasileiro

América perdeu invencibilidade diante do Inter, mas arrancou na tabela com sequência sem derrotas (foto: Mourão Panda/América) O América teve, nesta quarta-feira (13), sua sequência invicta interrompida após derrota por 3 a 1 para o Internacional no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Ainda assim, o Coelho segue bem na Série A do Campeonato Brasileiro e ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos. O período sem perder fez o time de Mancini subir oito posições na tabela.









Sequência invicta do América no Brasileirão





29/08 - América 2x0 Ceará - 18ª rodada

11/09 - América 2x0 Athletico-PR - 20ª rodada

19/09 - Corinthians 1x1 América - 21ª rodada

22/09 - São Paulo 0x0 América - jogo adiado da 19ª rodada

26/09 - América 1x1 Flamengo - 22ª rodada

02/10 - Cuiabá 0x2 América - 23ª rodada

06/10 - América 2x1 Palmeiras - 24ª rodada

09/10 - Juventude 1x1 América - 25ª rodada





Ao todo, foram quatro vitórias e quatro empates, traduzidos em um ganho de 16 pontos no Brasileirão. A sequência invicta tirou o América da vice-lanterna da competição, onde se encontrava após a 17ª rodada, com 15 pontos, e levou o time mineiro ao 10° lugar, com 31 pontos.





Diante do Inter, no entanto, o Coelho teve muitas dificuldades para criar boas ocasiões de gol e sofreu com falhas defensivas. Se, no período sem derrotas, a equipe de Mancini havia sofrido apenas quatro gols, contra o Inter, as redes de Cavichioli foram vazadas em três oportunidades.





Sem tempo para lamentar, o Coelho muda o foco para o duelo contra o Bahia, no sábado (16), às 21h. A partida, válida pela 27ª rodada da Série A, será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte.