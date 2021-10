Com retorno de torcedores ao Horto, América recebe Palmeiras pela Série A

Torcida do América voltará ao Independência após mais de um ano e meio sem poder frequentar o estádio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ) Embalado por uma invencibilidade de seis jogos, o América recebe o Palmeiras às 21h30 desta quarta-feira (6) e quer estender a ótima fase que vive na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Coelho ocupa a 14ª posição na tabela, com 27 pontos - quatro a mais que o Bahia (17°), primeiro clube na zona de rebaixamento. Com o retorno de torcedores ao Horto, o time de Vagner Mancini só pensa em seguir subindo na classificação.









Caso os resultados que o América necessita para subir na tabela se concretizem, o Coelho alcançará, inclusive, a zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2022. Apesar de a meta do clube ser a permanência na elite do futebol nacional, a possibilidade de disputar a primeira competição internacional da história da instituição parece ser cada vez mais real.





O torcedor americano não sabe o que é derrota desde 23 de agosto, quando o Alviverde foi batido por 2 a 0 pelo RB Bragantino no Independência, em Belo Horizonte. De lá para cá, a equipe superou Ceará, Athletico-PR e Cuiabá, todos por 2 a 0, e empatou com os gigantes Corinthians (1 a 1), São Paulo (0 a 0) e Flamengo (1 a 1).





Momento do rival





Apesar de ocupar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, o time de Abel Ferreira tem apenas 29% de aproveitamento nos últimos nove jogos da competição nacional.





No período, o Verdão sofreu cinco derrotas, para Fortaleza, Atlético, Cuiabá, Flamengo e Corinthians, empatou duas vezes, contra São Paulo e Juventude, e teve duas vitórias, sobre Athletico-PR e Chapecoense. Assim, dos 27 pontos possíveis nestas partidas, o Palmeiras somou apenas oito.





Há nove rodadas, inclusive, o Alviverde paulista liderava o Brasileirão com três pontos de vantagem sobre o Atlético. Agora, o Galo figura no topo com uma margem de dez.





Mesmo que viva um momento ruim na Série A, o Porco confirmou, pelo segundo ano consecutivo - ao superar o próprio Atlético -, uma vaga na final da Copa Libertadores da América. O Palmeiras enfrentará o Flamengo na grande decisão, no dia 27 de novembro.





Volta da torcida





O duelo contra o Palmeiras tem significado especial para o torcedor americano. Após quase um ano e sete meses, os fãs do Coelho poderão voltar a acompanhar um duelo presencialmente na Arena Independência, em Belo Horizonte.





A última vez que o América jogou com público no seu estádio foi em 8 de março de 2020. Na ocasião, diante de 2.993 torcedores, o time comandado por Lisca empatou em 1 a 1 com o Boa Esporte, ainda pela primeira fase do Campeonato Mineiro. O atacante Felipe Augusto, hoje jogador do rival Cruzeiro, foi o autor do gol americano.





Neste primeiro momento, serão disponibilizados 3.086 ingressos para os setores Pitangui (setor especial portão 3) e Portão 6. Apenas sócios-torcedores terão acesso ao setor P4. Os valores da entrada variam entre R$ 20 e R$ 70. Sócios ativos e adimplentes precisam preencher os dados de confirmação em link que foi encaminhado pelo clube por aplicativo, e-mail ou WhatsApp.





O torcedor americano deve ficar atento aos protocolos para acesso ao estádio. Os protocolos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e secretarias de saúde devem ser respeitados. Uma das regras diz que a entrada só será permitida até 1h antes do início da partida. Além disso, será cobrado o uso obrigatório de máscara e o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas presentes no Horto. Os torcedores ainda precisarão apresentar teste negativo para COVID-19.





Tabu a superar





Com a ajuda de sua torcida, o Coelho quer quebrar um longo tabu do duelo: o América não vence o Palmeiras há mais de sete anos. Neste período, ocorreram dez jogos entre as duas equipes, com quatro vitórias do Verdão e seis empates.





A última vitória do clube mineiro sobre o Palmeiras aconteceu no dia 1° de junho de 2013, quando as duas equipes disputavam a Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, houve triunfo alviverde por 1 a 0.





Ainda há outra lembrança negativa recente do Coelho sobre o Porco. Na Copa do Brasil de 2020, o América teve uma bela jornada interrompida justamente pelos paulistas na semifinal. As equipes empataram em 0 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, e, no confronto de volta, houve vitória palmeirense por 2 a 0 no Independência, em Belo Horizonte.





Baixas para o duelo





Com quase todo o elenco à disposição, a tendência é que o técnico Vagner Mancini repita a formação que venceu o Cuiabá por 2 a 0 no sábado (2), na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. A única baixa é o lateral-direito Eduardo, que teve tumor ósseo diagnosticado na região da tíbia.





O técnico Abel Ferreira, por outro lado, tem desfalques de peso para o confronto. Ele não contará com os titulares Weverton (goleiro), Gustavo Gómez (zagueiro) e Piquerez (lateral-esquerdo) - convocados para suas respectivas seleções em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Além disso, o português também não terá os laterais-direitos Marcos Rocha e Mayke à disposição - ambos lesionados.





FICHA TÉCNICA





América





Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal e Alê (Juninho); Ademir, Felipe Azevedo, Zárate e Fabrício Daniel.

Técnico: Vagner Mancini





Palmeiras





Jailson; Gabriel Menino, Luan, Kuscevic e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley e Rony.

Técnico: Abel Ferreira





Motivo: 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 6 de outubro de 2021, às 21h30

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Globo e Premiere