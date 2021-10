Hulk chega a 50 jogos pelo Atlético e soma 33 participações diretas em gols

Hulk é o grande nome do Atlético na temporada 2021 (foto: Pedro Souza/Atlético)

O atacante Hulk é o grande nome do Atlético na temporada 2021. Contra o Internacional, no último sábado, ele chegou a 50 jogos com a camisa alvinegra. A comemoração foi no melhor estilo. Decisivo como de costume, o craque alvinegro deu assistência para Keno marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a equipe gaúcha.