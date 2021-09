Cruzeiro enfrenta Guarani e tenta vitória para se afastar do Z4 da Série B

Marcelo Moreno deve reassumir titularidade no ataque na vaga de Thiago (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Praticamente sem chances de acesso, o Cruzeiro enfrenta o Guarani às 19h desta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 27ª rodada da Série B. O time celeste tenta se reencontrar com a vitória depois de três partidas, na qual empatou duas (Operário-PR e Vasco) e perdeu uma (CSA). A intenção é se distanciar da zona de rebaixamento para terminar o ano ao menos de forma digna e começar a planejar 2022.









"Nós temos que terminar a temporada, temos de manter o Cruzeiro na B, no mínimo. Depois, sim, vamos pensar em alguma coisa. Na parte política eu não me envolvo. Eu tenho que continuar trabalhando, cobrando as coisas que devem ser cobradas, cobrar dos jogadores, cobrar da diretoria o que ela tem que cumprir, o resto não tenho que entrar no mérito porque não me pertence", diz o treinador.





Apesar dos salários atrasados, os jogadores garantem que o empenho é o mesmo. E prometem fazer tudo para que o Cruzeiro conquiste bons resultados até dezembro.





"Infelizmente, há percalços no futebol e aconteceu a derrota na última partida, mas a gente não pode se abalar. É ter confiança no trabalho, saber da qualidade do nosso grupo, fazer um bom jogo e retomar o caminho das vitórias", diz o lateral-esquerdo Jean Victor, que deve ser titular no lugar de Matheus Pereira, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.





Outros desfalques são o volante Adriano e o atacante Rafael Sóbis, que foram expulsos diante do CSA. Já o armador Marcinho e o atacante Wellington Nem continuam no departamento médico tratando contusões, assim como o lateral-direito Norberto.





Por outro lado, estão de volta o zagueiro Eduardo Brock e o atacante Marcelo Moreno, titulares que não enfrentaram o time alagoano em razão do acúmulo de três cartões amarelos. Também deve reaparecer no time o atacante Bruno José, curado de desgaste muscular.





Pela primeira vez, os atacantes Keké, recuperado de cirurgia no pé, e Zé Eduardo, que teve problemas cardíacos, foram relacionados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O volante Lucas Ventura e o atacante Claudinho, que deixaram o jogo de domingo reclamando problemas físicos, não tiveram lesões e também viajaram a Campinas.





"A gente tem um grupo de muita qualidade e quem entrar vai fazer o melhor. Temos algumas ausências, mas também a volta de alguns jogadores. Então, é todo mundo em prol do clube. Está todo mundo focado para conseguir a vitória diante do Guarani", declara Jean Victor.





Adversário





Pelo lado do Guarani, o técnico Daniel Paulista não tem problemas para escalar a equipe. Assim, contra o Cruzeiro, poderá repetir a formação inicial pelo quarto jogo seguido.





Enquanto o Cruzeiro briga para não cair, o Bugre ainda sonha com o acesso. Para isso, é fundamental vencer o jogo desta quarta-feira, pois está a cinco pontos do Avaí, quarto colocado, que fez 2 a 0 no Londrina nessa terça.





Guarani x Cruzeiro





Guarani

Rafael Martins, Mateus Ludke, Thales (Carlão), Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho

Técnico: Daniel Paulista





Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Jean Victor; Lucas Nonoca (Flávio), Rômulo e Claudinho (Giovanni); Bruno José (Keké), Marcelo Moreno e Felipe Augusto

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Motivo: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro





Estádio: Brinco de Ouro da Princesa





Data: 29 de setembro de 2021 (quarta-feira)





Horário: 19h





Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)





Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer (PR)





VAR: Adriano Milczvski (PR)





TV: SporTV e pay-per-view





Cruzeirenses pendurados: Ariel Cabral, Giovanni, Leo Santos, Marcinho e Thiago