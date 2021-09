Atlético está pronto para fazer história

Cuca foi campeão da Libertadores com o Galo em 2013 e vice com o Santos em 2020 (foto: Pedro Souza/Atlético)







Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil, o Atlético tenta dar importante passo em outra frente, a Copa Libertadores, pela qual recebe o Palmeiras, no jogo de volta das semifinais. Como a ida, em São Paulo, terminou em 0 a 0, o alvinegro precisa da vitória para avançar. Empate com gols, além do triunfo, classifica os paulistas. Nova igualdade sem gols leva a decisão da vaga na final para a disputa de pênaltis.

Se atingir o objetivo, o Galo fará história na principal competição da América do Sul, da qual foi campeão em 2013, justamente sob o comando de Cuca. O treinador, aliás, poderá entrar para o rol dos brasileiros que mais chegaram à finais se eliminar o Palmeiras, se igualando a Luiz Felipe Scolari, Telê Santana e Zezé Moreira, que chegaram a três decisões. Além do título de 2013, foi vice com o Santos em 2020, em final disputada no início deste ano.





Felipão dirigiu o Grêmio na final de 1995 e o Palmeiras nas de 1999 e 2000, tendo sido campeão nas duas primeiras oportunidades. Telê foi finalista três vezes seguidas com o São Paulo, pelo qual foi campeão em 1992 e 1993 e vice em 1994. Zezé Moreira, por sua vez, levou o Cruzeiro ao primeiro título internacional em 1976 e foi vice em 1964 e 1969 pelo Nacional-URU.





Entre os treinadores de todas as nacionalidades, só o argentino Marcelo Gallardo, comandante do River Plate, chegou a mais finais de Copa Libertadores do que Cuca nos últimos 10 anos. “El Muñeco” foi campeão em 2015 e 2018 e vice em 2019.





Entre os jogadores, Réver é o único remanescente do título de 2013 e também pode ampliar os feitos com a camisa alvinegra. Já Victor, goleiro da conquista de oito anos atrás, agora é gerente de futebol.





Quem também já sentiu o gosto da “Glória eterna”, slogan da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para a Libertadores, é o armador Nacho Fernández. Ele foi campeão em 2018, defendendo o River Plate. Ele também foi finalista da competição em 2019, quando o time argentino foi superado pelo Flamengo, que pode ser adversário na final este ano caso passe pelo Barcelona de Guayaquil-EQU.





Entre os que ainda não tiveram a chance de disputar uma final de Libertadores, a ansiedade é grande. “A gente está ansioso, pois sabe que é um grande jogo, diante de uma grande equipe, com apoio da nossa torcida, que é um jogador a mais. Temos de fazer o que estamos fazendo, um bom trabalho. Temos certeza de que tudo vai dar certo”, afirma o lateral-esquerdo Guilherme Arana, um dos principais jogadores do Galo na temporada. “O Palmeiras tem muita qualidade, grandes jogadores, porém temos na nossa comissão pessoas capacitadas para nos orientar sobre tudo que temos de fazer. Vamos procurar colocar isso em prática e conseguir a classificação.”





PREMIAÇÃO

Se é bom para os profissionais, a chegada à final também representa muito para o clube. Além da questão institucional, significará muito dinheiro em caixa, fundamental para quem tanto investiu nos últimos dois anos.





O Galo já soma R$ 40,3 milhões em premiações na edição 2021 da competição e fará jus a mais US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões) se garantir a vaga hoje. Em caso de título, o valor sobe para US$ 15 milhões (cerca R$ 80,4 milhões).

"Temos certeza de que tudo vai dar certo", diz o lateral-esquerdo Guilherme Arana (foto: Pedro Souza/Atlético)

FICHA TÉCNICA

Atlético x Palmeiras

Atlético: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Vargas (Keno, Diego Costa ou Savarino)

Técnico: Cuca

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley)

Técnico: Abel Ferreira

Jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores

Estádio: Mineirão

Horário: 21h30

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman e Jhon Leon (COL)

VAR: Andrés Cunha (URU)

TV: Alterosa/SBT

Atleticanos pendurados: Nathan Silva, Zaracho e Hulk





TUDO QUE O TORCEDOR PRECISA SABER

Chegada e entrada no estádio e cuidados com a pandemia

ACESSO AO MINEIRÃO

Abertura da esplanada: 18h30

Abertura dos portões: 18h30

Abertura do estacionamento: 18h30, disponível para quem fez compra prévia

Fechamento dos portões: 20h30





PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO À COVID-19

Apresentar teste impresso, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida, independentemente de o torcedor já estar plenamente vacinado. Os testes serão recolhidos

Usar máscara cobrindo boca e nariz, e manter distanciamento social





INGRESSOS (*)

Amarelo inferior (portão C) – R$ 420

Laranja inferior (portão F) – R$ 420

Vermelho inferior (portão E) – R$ 520

Vermelho superior (portão D) – R$ 520

Roxo superior (portão A) – R$ 620

Roxo inferior (Portão A) - R$ 720

Camarote vermelho (Portão E) – R$ 920

(*) Vendas serão reabertas se houver devolução

Será necessário, apresentar o voucher do ingresso nominal (digital ou impresso)

Dê preferência ao ingresso impresso para contribuir com o fluxo de entrada

Será exigido o documento de identificação de cada torcedor





TRÂNSITO

A partir das 16h30: BHTrans e Guarda Municipal farão operação especial de trânsito e transporte no entorno do Mineirão

Todas as vias de acesso ao estádio serão bloqueadas, exceto para moradores e torcedores que apresentarem ingresso.

Locais de bloqueios:

Av. Presidente Carlos Luz com Av. Alfredo Camarate

Av. Otacílio Negrão de Lima com Av. Cel. Oscar Paschoal

Alameda das Palmeiras com Av. Cel. José Dias Bicalho

Av. Antônio Abrahão Caram com Alameda das Acácias





Diego Costa é a grande dúvida

Em decisão vale tudo, inclusive esconder o time. Por isso, o técnico Cuca não deu pistas de como pretende mandar o Atlético para enfrentar o Palmeiras hoje, no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, no Mineirão. A grande dúvida é se o atacante Diego Costa estará à disposição, depois de sair no segundo tempo em São Paulo com fisgada na coxa esquerda.





Ontem, ele esteve em campo na Cidade do Galo, inclusive de chuteiras, como mostram fotos publicadas pelo clube nas redes sociais. Mas não se sabe se participou das atividades com os companheiros ou se treinou separado. Ele passou os últimos dias em tratamento intensivo.





O mesmo vale para Savarino, que desfalcou o time nas últimas partidas devido a lesão na coxa direita durante partida pela Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Na semana passada, o Atlético exibiu imagens do atacante em campo, em um treino de dribles ao lado de Cuca.





Outro atacante, Keno, por sua vez, não enfrentou o São Paulo por causa de uma virose. Porém, deve retornar para o duelo decisivo contra o Palmeiras.





O técnico Cuca não divulgou a relação de jogadores para a partida contra o Palmeiras. A escalação só será conhecida uma hora antes de a bola rolar, como estabelece o regulamento.





Palmeiras

A delegação do Palmeiras chegou a Belo Horizonte no fim da tarde de ontem e, ao que parece, o técnico Abel Ferreira tem apenas dúvida no ataque para escalar o time que pegará o Atlético. Todos os atletas estão à disposição e Rony, Luiz Adriano e Wesley disputam duas vagas na frente. Antes do embarque para a capital mineira, o treinador comandou atividade tática, na qual acertou os detalhes da equipe que mandará a campo no decisivo confronto. Na sequência, os jogadores treinaram cobranças de faltas e pênaltis. Em caso de empate por 0 a 0, a vaga na final da Libertadores será definida nas penalidades máximas.





“Estamos muito preparados, muito motivados. Estávamos conversando no vestiário sobre a sensação de ganhar uma semifinal, uma Libertadores... Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é o sentimento que tivemos na final, depois do River (na semifinal) também. Saímos daqui muito motivados, a gente sabe o que representa”, afirmou o armador Raphael Veiga.





Apesar de o Verdão não viver grande momento na temporada, tendo inclusive sido derrotado no clássico contra o Corinthians, no sábado, a confiança é total na conquista da vaga. “Se vencermos, vai apagar o que muitas pessoas falaram até aqui.”