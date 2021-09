Cruzeiro faz confronto direto com Vasco para continuar 'vivo' na Série B

Cruzeiro está na 13ª colocação, com 30 pontos (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) O Cruzeiro pode subir da 13ª para a 12ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro na abertura da 25ª rodada. Para isso, precisa vencer o Vasco neste domingo, às 16h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Um eventual triunfo fará o clube mineiro chegar a 33 pontos, deixando para trás o CSA, com 32. Além disso, poderá alcançar a mesma pontuação do próprio Cruz-Maltino.









Por outro lado, um revés complicaria bastante o sonho do acesso, já que a distância para o quarto colocado seria, no mínimo, mantida em 11 pontos, restando 13 rodadas para o fim do campeonato.





Para ter chances mínimas de subir à Primeira Divisão, o Cruzeiro terá que contabilizar pelo menos mais 31 pontos nos 14 jogos restantes - acima de 73% de aproveitamento. Ou seja, se perder mais três jogos e empatar outro, o time precisaria vencer todas as outras dez partidas para chegar a 61. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, um clube que atingir essa pontuação tem 88,16% de chances de garantir o acesso.





Mas essa é apenas uma estimativa. Há chance de o 'sarrafo da Série B' subir e exigir mais pontos dos participantes para chegar à Série A em 2022.





Invencibilidade





Ainda que o apoio da torcida do Vasco, que volta às arquibancadas pela primeira vez durante a pandemia de COVID-19, seja um ingrediente a mais contra a Raposa, a equipe se apega à sequência invicta sob o comando de Vanderlei Luxemburgo para voltar a vencer. Na última quinta-feira (16), o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Operário-PR, na Arena do Jacaré, após um gol anulado nos acréscimos.





Desde que chegou à Toca II, em 3 de outubro, o técnico cruzeirense conquistou 17 pontos em 27 possíveis - 62,96% de aproveitamento. Nesse período, foram quatro triunfos (Brusque, Náutico, Confiança e Ponte Preta) e cinco empates (Vitória, Sampaio Corrêa, CRB, Goiás e Operário).





Titular absoluto com Luxemburgo, o zagueiro Ramon confia no potencial de voltar do Rio de Janeiro com o resultado favorável na bagagem. "Será um jogo difícil entre duas equipes tradicionais do futebol brasileiro e mundial. Estamos preparados para encarar o Vasco e impor nosso ritmo de jogo, mas já sabendo das dificuldades que vamos encontrar. Faremos um jogo seguro e bem consistente para que a gente possa sair de lá com um resultado positivo", avaliou.





Times





No Cruzeiro, o atacante Bruno José, com incômodo no tornozelo direito, e o meia Marcinho, com incômodo no pé direito, foram vetados para encarar o Vasco.





Dudu deverá ser novamente escolhido para começar entre os titulares no ataque.





Expulsos no empate por 1 a 1 com o Operário, na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada, Vanderlei Luxemburgo e seu auxiliar, Mauricio Copertino, não poderão dirigir o Cruzeiro em São Januário. O comandante à beira do campo será o auxiliar Juliano Belletti, da equipe permanente do clube.





No Vasco, Fernando Diniz terá dois desfalques certos: o lateral-esquerdo Zeca (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e o zagueiro Miranda (suspenso por doping). Mesmo assim, o treinador vascaíno poderá repetir boa parte da escalação do empate por 1 a 1 com o CRB, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, na rodada passada.

VASCO X CRUZEIRO





VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Ricardo Graça (Walber), Leandro Castán e Riquelme; Marquinhos Gabriel (Bruno Gomes), Andrey e Nenê; Morato, Léo Jabá e Cano

Técnico: Fernando Diniz





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Wellington Nem; Claudinho, Dudu e Marcelo Moreno

Técnico: Juliano Belletti (Vanderlei Luxemburgo suspenso)

Motivo: 25ª rodada da Série B





Estádio: São Januário, Rio de Janeiro





Data: domingo, 19 de setembro de 2021





Horário: 16h





Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)





Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)