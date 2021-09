Estreia da 2ª Divisão do Mineiro tem disputa entre sogro e genro

Genro versus sogro: Toninho Pesso comanda o Uberaba, enquanto José Humberto Cordona (à direita) é o treinador de Araxá (foto: USC/Divuulgação e Talyson Oliveira/Arquivo pessoal) A Segunda Divisão do Campeonato Mineiro de Futebol - equivalente ao terceiro escalão do estado - estreia neste sábado (11/9) com um confronto, no mínimo, inusitado. Um genro vai enfrentar o próprio sogro. É isso mesmo: os treinadores de Uberaba Sport Club (USC) e Araxá Esporte Clube (AEC) são parentes e vão medir forças logo na partida inaugural, que vai contar com público LEIA MAIS 21:12 - 09/09/2021 Partida de estreia entre Araxá e Uberaba poderá receber até 600 torcedores

Largada da Segunda Divisão

A Segunda Divisão será aberta neste ano com a partida entre Bétis e Boston City, às 14h deste sábado (11/9), no estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco. Outros três jogos do torneio que reúne 15 times serão disputados no mesmo dia - e mais dois fecham a rodada no domingão (12/9).

Confira os jogos:

11/09 (sábado)

14h - Bétis x Boston City, no José Mapa Filho, em Ouro Branco

15h - Santarritense x Varginha, no Coronel Erasmo Cabral, em Santa Rita do Sapucaí

15h - Araxá x Uberaba, no Fausto Alvim, em Araxá

15h - Araguari x Inter de Minas, no Vasconcelos Montes, em Araguari

12/09 (domingo)

10h - América TO x Contagem, no Nasrri Mattar, em Teófilo Otoni

11h - Atlético de Três Corações x Poços de Caldas, no Elias Arbex, em Três Corações

Entenda a Segunda Divisão do Mineiro

De acordo com a Federação Mineira de Futebol (FMF), 15 equipes estão divididas em três grupos:





Grupo A : Varginha, Santarritense, Poços de Caldas, Atlético de Três Corações e Figueirense-MG

: Varginha, Santarritense, Poços de Caldas, Atlético de Três Corações e Figueirense-MG Grupo B : Uberaba, Araxá, Araguari, SE Patrocinense e Inter de Minas

: Uberaba, Araxá, Araguari, SE Patrocinense e Inter de Minas Grupo C: América TO, Boston City, Itaúna, Betis e Contagem

Os times se enfrentam dentro do grupo em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave se unem aos dois melhores terceiros e se encontram na fase eliminatória em sistema de mata-mata. O primeiro colocado geral enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante, em partidas de ida e volta.

A semifinal valerá o acesso, uma vez que a final será realizada entre os dois times já classificados.

O campeonato será sub-23, com a possibilidade de utilização de cinco atletas, por súmula, acima da idade. Além disso, as equipes poderão usar até 15 atletas amadores sub-20 que estejam fora da lista inicial de 30 profissionais, número máximo de inscrições permitidas.

O campeonato tem término previsto para 18 de dezembro.