Paratletas de Uberaba vão desfilar em caminhão dos bombeiros

Ercileide Silva, José Carlos Chagas (conquistou o bronze) e Poliana Sousa representaram Uberaba nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (foto: Funel/Divulgação) A Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, por meio da Fundação de Esporte e Lazer (Funel), vai homenagear nesta quarta-feira (8/9), com uma carreata, os seus três paratletas que foram aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020

A outra paratleta uberabense que esteve em Tóquio foi Poliana Sousa, que tentou medalhas no arremesso de peso e lançamento de dardo. Ela, que é recordista brasileira no lançamento de dardo com a marca de 15,54 m, chegou a ir para a final nesta modalidade e acabou na 7ª colocação.

Todos os três paratletas, que fazem parte da Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba (Adefu), segundo informações da Funel, vão desfilar em um caminhão do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), sendo que cada um deles será acompanhado por um bombeiro da corporação.

A carreata sairá às 9h da sede da Funel, localizada no bairro Abadia, passará pelo Centro Administrativo de Uberaba e retornará para a Funel. O trajeto percorrerá as principais avenidas da cidade.

“Na Prefeitura, o grupo será recepcionado pela prefeita Elisa Araújo e estará à disposição da imprensa para entrevistas”, informou a Funel, por meio de nota.

Ex-atleta da Adefu conquista prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Por meio de suas redes sociais, a Funel parabenizou Raissa pela conquista (foto: Funel/Divulgação)

Raissa Machado, que ex-atleta da Adefu, conquistou a prata no lançamento de dardo, classe F56.

Desde 2018, ela treina no Instituto Elisângela Maria Adriano (IEMA), em São Caetano do Sul (SP).