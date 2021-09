Competição de mountain bike vai agitar Mariana em outubro

Depois de mais de um ano sem participar de competições, a tricampeã mineira de maratona de mountain bike, Liege Walter, se sente motivada a dar um gás nos treinos (foto: Liege Walter/Arquivo pessoal) O percurso tradicionalmente conhecido como Fazenda da Palha, com início na Subida do Minério e término no Distrito de Bandeirantes, em Mariana, vai ser um dos trechos que a tricampeã mineira de maratona de mountain bike, Liege Walter, vai percorrer com a sua bicicleta no Desafio Mariana MTB e Trail Run, que acontece nos dia 9 e 10 de outubro e está com as inscrições abertas

Depois de mais de um ano sem participar de competições de mountain bike, devido às restrições causadas pela pandemia da COVID-19, a atleta considera que o evento de ciclismo na cidade vai atrair outros atletas que, assim como ela, já sentiam o psicológico afetado com perda de foco em competições. “Mesmo não sendo profissional, continuei treinando, mas sem nenhum objetivo específico. Agora, com esse desafio, me sinto motivada”.

O secretário de Esportes de Mariana, Bruno Freitas, acredita que o Desafio Mariana será uma forma de incentivar os ciclitas do município que estão carentes de eventos de mountain bike e o retorno pretende reacender o espírito esportivo.

“Mariana sempre foi berço de eventos grandes do ciclismo e da corrida e estamos tentando voltar de forma gradual porque os atletas da Região dos Inconfidentes estão ansiosos pela volta e faremos esse primeiro desafio”.

Desafio Mariana

Ao todo, serão 50 quilômetros de pedaladas que levarão o ciclista a percorrer várias trilhas e estradas dos distritos de Camargos e do antigo Bento Rodrigues (dizimado pela tragédia de 2015 depois do rompimento de barragem da Samarco).



A Secretaria de Esportes de Mariana, organizadora da competição, garante que o nível da prova é médio para incentivar atletas iniciantes a participarem da prova e completar o percurso.

No masculino, a prova será dividida em 14 categorias, que vão do juvenil, passando pelo máster, iniciante, peso pesado e portadores de necessidades especiais. No feminino serão seis categorias.

Serão premiados os cinco melhores atletas de cada categoria e cerca de R$ 2 mil para os primeiros colocados no geral. A competição vai contar com equipe especializada para primeiros socorros dos atletas, que contarão com seguro de vida.

Para os adeptos da corrida em trilhas, serão 8,7 quilômetros em um percurso montanhoso cercado de riachos. A largada será no centro olímpico Arena Mariana, seguirá as margens do Ribeirão Bandeirantes e depois o Circuito dos Cristais.



Os locais, segundo o secretário de Esportes, são conhecidos pelos atletas da região e são um convite para quem deseja conhecer melhor a primaz de Minas Gerais.