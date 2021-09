Vitória sobre Goiás pode alçar Cruzeiro à sua melhor posição nesta Série B

Cruzeiro de Luxemburgo pode alcançar melhor lugar na tabela desde o início da Série B (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) O Cruzeiro não terá tarefa fácil na próxima terça-feira (dia 7), quando medirá forças com o Goiás, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se conquistar o resultado positivo fora de casa diante do vice-líder, a recompensa poderá ser sentida na tabela de classificação.









Se a vitória celeste for confirmada e as combinações de resultados lhe favorecerem, o Cruzeiro alcançaria sua melhor colocação nesta edição da Série B. Até aqui, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo chegou, no máximo, ao 13º lugar (nas rodadas 7, 9 e 10).





Para o jogo diante do Goiás, Vanderlei Luxemburgo tem como desfalque o volante Flávio, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o CRB, no último domingo. A tendência é que Rômulo reassuma a posição no meio-campo, uma vez que o lateral-direito Raúl Cáceres pode retornar ao time após se recuperar de entorse no tornozelo direito.





Titular da lateral esquerda, o jovem Matheus Pereira, cada vez mais importante no esquema do Cruzeiro, projetou um duelo complicado diante do Goiás, que está invicto na Série B há sete partidas (três vitórias e quatro empates).





"Vai ser um jogo bem difícil, um jogo fora. O Goiás vem bem na competição, mas a gente vem de uma crescente muito boa, são oito jogos sem perder e três jogos sem sofrer gols. A gente vem numa crescente muito boa com o professor e esperamos fazer uma grande partida lá (em Goiânia) para sair com os três pontos, que é nosso objetivo maior", projetou.