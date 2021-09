Atlético tenta manter vantagem no Brasileiro para evitar 'repetir' 2020

Atlético venceu o Vasco e disparou na liderança, mas não teve forças para ficar com o título em 2020 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press ) A vantagem de quatro pontos do Atlético na liderança do Campeonato Brasileiro é boa, mas está muito longe de ser confortável. Em 2020, o Galo abriu cinco pontos de frente e viu sua condição de líder com folga ser pulverizada ao longo da competição. E pior: o clube mineiro chegou à última rodada sem chances de levantar a tão esperada taça. O Atlético conquistou seu único título brasileiro no longínquo 1971.









O Atlético ainda tinha um jogo a menos do que o Colorado, mas dali até o final do turno, porém, o desempenho atleticano caiu muito. Nas seis partidas seguintes foram três derrotas para Fortaleza (2 a 1), Bahia (3 a 1) e Palmeiras (3 a 0), dois empates com Fluminense (1 a 1) e Sport (1 a 1), e somente uma vitória sobre o Goiás (3 a 0). O aproveitamento de 27,7% naqueles seis jogos fez o Galo cair para o terceiro lugar com 32 pontos, a três dos líderes Inter e Flamengo.





A goleada do Atlético sobre o Flamengo (4 a 0) no Mineirão, na abertura do returno, deu novas esperanças à torcida de quebrar o jejum de títulos brasileiros. Contudo, a irregularidade do time, em especial da defesa, culminou em resultados muito ruins. Os empates em casa com o time reserva do Inter e com o Bahia, ambos por 1 a 1, e as derrotas fora para os então quase rebaixados Vasco (3 a 2) e Goiás (1 a 0) tiraram a chance do Galo de ser bicampeão.





Vantagem no Brasileirão 2021

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético chegou a abrir cinco pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras ao vencer o próprio Verdão (2 a 0), no Mineirão. Na rodada seguinte, a 17ª, a diferença poderia ter ido a oito, mas ficou em seis graças à igualdade com o Fluminense (1 a 1), no Rio de Janeiro. Outro empate por 1 a 1 com o Bragantino, em Bragança Paulista, fez a vantagem atleticana ser reduzida a quatro.





Como sete jogadores do Atlético foram convocados para disputar as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o jogo de enceramento do turno, contra o Grêmio, no Mineirão, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





O próximo compromisso do Galo será apenas no domingo, 12 de setembro, contra o Fortaleza, no Estádio Castelão, pela 20ª rodada. Na estreia de ambas as equipes no Brasileiro, o Tricolor surpreendeu o Galo no Gigante da Pampulha com a vitória de virada por 2 a 1.