Jogos do Cruzeiro na Arena do Jacaré levam preocupação a Sete Lagoas

Arena do Jacaré passou por revitalização para receber jogos do Cruzeiro pela Série B (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) Depois de um quase ano e seis meses com restrições impostas pela pandemia de COVID-19, o interior de Minas volta a viver a expectativa de contar com público nos estádios em um jogo oficial. Diante da proibição de torcedores nas partidas em Belo Horizonte, a cidade de Sete Lagoas, na Região Central do estado, será a casa do Cruzeiro nos dois próximos jogos como mandante, pela Série B do Campeonato Brasileiro: diante da Ponte Preta, no sábado, às 11h, e contra o Operário, dia 16, às 19h, ambos transferidos para a Arena do Jacaré. Apesar do maior controle nos índices da doença no município de 240 mil habitantes, a liberação para a presença de torcida divide os sete-lagoanos.









A Arena do Jacaré poderá receber 30% da capacidade total de público. Hoje, isso equivale a 3,9 mil torcedores, mas esse número tende a ser ampliado para até 6 mil, com a liberação de mais um setor nas arquibancadas, que estava interditado.





O receio entre os moradores é que a partida cause aglomeração nos bares da cidade e no próprio estádio, entre outros desrespeitos a normas de prevenção à COVID-19 - como ocorreu na capital, no duelo entre Atlético e River Plate, pela Copa Libertadores, e entre Cruzeiro e Confiança, pela Série B, ambos no Mineirão, no mês passado.





Foi justamente por causa do descumprimento dos protocolos que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) voltou a vetar a presença dos torcedores nos estádios de BH.





Boa parte dos moradores e trabalhadores de Sete Lagoas acha prematura a volta do futebol com público. Cruzeirense, a operadora de telemarketing Rhayane Gabriele Matias, de 23 anos, não cogita a possibilidade de ir à Arena do Jacaré: "A cidade não está preparada. Acho que a secretaria de Saúde está colocando a população em risco ao liberar público. Virão muitos torcedores de outras cidades, o que aumenta o perigo de transmissão do vírus. E ainda temos muitos casos na cidade. A doença ainda nos causa muito medo".





O mesmo pensamento tem o engenheiro civil Marcos Antônio da Silva, de 47, que mora em Pedro Leopoldo, mas vai diariamente a Sete Lagoas por motivos de trabalho: "O futebol quer voltar a todo custo. Acho que é momento de concentrarmos forças para vencer definitivamente o vírus. O esporte não é tão importante se comparado às escolas, que ainda não tiveram seu retorno completo. As variantes são perigosas e, enquanto não houver mais estudos e definição sobre seu potencial de contaminação, tudo deveria ser mais cauteloso".





A depiladora Juliene Campos, de 42, teme uma infecção em massa: "Não é momento para aglomerações. Num estádio, as pessoas se descuidam muito, nunca respeitam as regras. Aglomeram e transmitem o vírus".





Já o motoboy Felipe Santos, torcedor da Raposa, tem opinião diferente. Ele concorda com o retorno do público, mas destaca a necessidade de obediência às regras: "Se as pessoas forem ao estádio com máscara, não haveria problema. E tem que haver mais fiscalização para que os torcedores não aglomerem".





Felipe ainda não está certo, contudo, de que vai ao jogo. Mas não por temer a COVID-19: "Já fui a muitos jogos na Arena do Jacaré, mas hoje os ingressos estão muito mais caros. Ainda não decidi se vou. Vai depender de quanto dinheiro terei".





A venda de ingresso do jogo contra Ponte Preta, para o público geral, começa na quarta-feira e vai até sexta-feira, por R$ 60, sendo a meia-entrada ou o ingresso solidário a R$ 30, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível. Para os sócios-torcedores, o valor varia entre R$ 30 e R$ 60, dependendo da categoria do associado. Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou a versão digital. Para o jogo contra a Ponte, segundo o clube, o cartão de sócio valerá como ingresso.





VOLTAR ATRÁS





Caso o protocolo não seja cumprido, o secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas, Flávio Pimenta, admite que a cidade pode seguir o exemplo de BH e voltar a proibir público nos estádios. "A prefeitura entende que existe o momento para restringir e o momento para flexibilizar e liberar gradativamente todas as atividades, inclusive esportes e entretenimento. Obviamente, caso haja mudança nos índices e evolução da doença, novas medidas restritivas serão adotadas, como foi feito no passado."





As normas discutidas pelo comitê formado pela Secretaria Municipal de Saúde, forças de seguranças, prefeitura e representantes de Cruzeiro e Democrata-SL (administrador do estádio) preveem obrigação de testagem até três dias antes da partida (caso o torcedor não esteja vacinado com as duas doses) e do uso de máscaras, além de proibição de aglomeração fora do estádio, restrições ao consumo de bebida alcoólica e de alimentação.





ACORDO ENTRE OS CLUBES





Sem receber jogos desde que o Democrata-SL encerrou a participação no Módulo II do Campeonato Mineiro, a Arena do Jacaré vem passando por reformas há duas semanas para receber os dois jogos do Cruzeiro.





Além da limpeza completa do estádio, funcionários vão concluir a troca de lâmpadas dos refletores e do gramado nos próximos dias. As obras são custeadas pela Raposa, que fez parceria com o clube de Sete Lagoas.





O Democrata costuma cobrar aluguel em torno de R$ 6 mil para ceder o estádio (R$ 2 mil para jogos amadores), mas a taxa deve ser amortizada em virtude da reforma. As diretorias podem se reunir nas próximas semanas para buscar novo acordo, caso a Raposa se interesse em continuar atuando na cidade.





O presidente do Jacaré, Renato Paiva, afirma que os dois clubes têm a ganhar com o Cruzeiro jogando em Sete Lagoas: "No fim das contas, será positivo para todos. O Cruzeiro terá um custo mais baixo com estádio se comparado a Mineirão ou Independência, além da proximidade com a torcida, já que a arquibancada é perto do campo. E o Democrata ganha visibilidade e aproximação com o Cruzeiro, além de aumentar a receita. Temos uma relação boa com a diretoria deles".





Segundo o dirigente, a Arena do Jacaré tem total condição de voltar a receber público: "A diminuição dos casos de COVID-19 é nítida. Certamente, existe uma preocupação muito grande com relação ao protocolo, mas o Cruzeiro e a Secretaria Municipal de Saúde e a prefeitura estão muito conscientes em cumprir as medidas. Muitas pessoas vão trabalhar na partida para orientar os torcedores".