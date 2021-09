Cruzeiro x Ponte: venda de ingressos e orientações para jogo em Sete Lagoas

Arena do Jacaré receberá jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta (foto: (Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) )





O Cruzeiro divulgou neste sábado os preços dos ingressos e a programação da venda antecipada para o jogo contra a Ponte Preta, marcado para o próximo sábado, dia 11, às 11h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. O clube também divulgou o protocolo que deverá ser seguido pelos torcedores.









O check-in e a venda de ingressos para a partida serão liberados a partir deste sábado (4/9) para Sócios Diamante, via concierge.





A partir de segunda-feira (5), iniciam-se os check-ins e a venda de ingressos pelo site ingressos.cruzeiro.com.br, seguindo a janela de prioridades para as categorias de sócio. O preço cheio do ingresso é R$ 60.





Para o duelo em Sete Lagoas, haverá também a venda de meia-entrada e a comercialização de ingressos solidários, no valor de R$ 30, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.





Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o cartão de sócio valerá como ingresso.





Sócios da categoria Diamante terão direito a levar mais um convidado de forma gratuita, além de terem a opção de comprar a terceira entrada pelo preço de R$ 60. Tanto o sócio diamante quanto os convidados poderão fazer a reserva do espaço e compra durante qualquer período, já que o local destinado ao sócio é exclusivo e não será vendido para outros torcedores.





Na segunda-feira, será liberado o check-in para os sócios cativos das categorias Prata, Ouro e Platina. Os sócios destas três modalidades também poderão, a partir de terça-feira, adquirirem um segundo ingresso, no valor de R$ 30.





Também na terça-feira será iniciada a venda de ingressos para os sócios da categoria Bronze. Cada membro poderá comprar até duas entradas no valor de R$ 30 cada.





A venda para o público geral ocorrerá de quarta-feira (8 de setembro) até sexta-feira (10 de setembro), com o ingresso de inteira custando R$ 60 e a meia-entrada ou o ingresso solidário no valor de R$ 30, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.





Protocolo





Torcedores que já foram vacinados com duas doses (ou uma dose única, no caso da vacina Janssen) poderão acessar a Arena do Jacaré sem a necessidade de realização do teste para Covid-19. Será exigido no estádio o comprovante de vacinação.





Os cruzeirenses que ainda estão com a vacinação incompleta serão obrigados a fazer o teste (antígeno ou PCR) e apresentá-lo impresso no acesso ao estádio. O exame tem quer ser realizado, no máximo, 72h antes da data do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta.





Parceria entre Cruzeiro e laboratório





O Cruzeiro fez uma parceria com o Laboratório Integral para que os torcedores tenham desconto nos preços dos testes





Sócios da categoria Diamante terão direito ao exame gratuito, inclusive para os convidados.





O exame para os Sócios das categorias Prata, Ouro e Platina custarão R$ 28. Já os testes para os Sócios da categoria Bronze terão o custo de R$ 32.





Torcedores que não são sócios do Cruzeiro poderão fazer o teste no valor de R$ 45, mediante apresentação do ingresso já adquirido.





As informações sobre os exames e locais de realização serão divulgados ao longo da semana pelo Cruzeiro em seu site oficial.









Orientações gerais





Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o cartão de sócio valerá como ingresso.

A torcida deverá respeitar o distanciamento entre os assentos e fazer o uso de máscara durante toda a partida. No ato da compra, não será necessária a marcação da cadeira.

É proibido o consumo de bebidas ou alimentos na arquibancada.

A temperatura de todos os torcedores será aferida na entrada do estádio.

Mais uma vez, reforçando: todos devem apresentar o ingresso (impresso ou digital) e o teste de Covid (obrigatoriamente impresso) para ter acesso à Arena do Jacaré. Os exames ficarão retidos.

Apenas os torcedores que já vacinaram com duas doses ou com a dose única da Janssen não terão obrigatoriedade do teste, mas terão que apresentar a comprovação de registro das vacinas.





Programação de venda:





Sócio Diamante

Início do check-in: 04/09 (sábado)

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito um com preço cheio (R$ 60)

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0

O Sócio Diamante pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio

Sócios Platina, Ouro e Prata

Início do check-in: 06/09 (segunda-feira) ' Início das vendas de ingresso extra: 07/09 (terça-feira)

Ingresso do sócio gratuito direito de comprar um segundo ingresso no valor de R$ 30

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 28

Os Sócios Platina, Ouro e Prata podem acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando seus cartões de Sócio

Sócios Bronze

Início das vendas: 07/09 (terça-feira)

Direito de comprar até 2 ingressos, no valor de R$ 30 cada

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32

O Sócio Bronze pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio

Não-sócios (Venda Geral)

Início das vendas: 08/09

Preços: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia), R$ 30 (ingresso solidário), mediante doação de 1kg de alimento não-perecível

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 45

Sócio Eficiente

Início do check-in: 06/09 (segunda-feira)

Ingresso do sócio gratuito um acompanhante gratuito

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0