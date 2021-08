Torcida em BH: reunião define mudanças já para Cruzeiro x Confiança

Dirigentes deixam prédio da Secretaria de Saúde após reunião sobre presença de público nos estádios (foto: (Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) )





Os cuidados necessários para a presença do público nos estádios em Belo Horizonte foram discutidos em reunião entre América, Atlético, Cruzeiro e Mineirão com a Prefeitura de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira, no prédio da Secretaria de Saúde da cidade. O encontro foi convocado às pressas após cenas de aglomeração e desrespeito aos protocolos anti-COVID-19 no retorno dos torcedores aos jogos, nessa quarta-feira, na decisão entre Galo e River Plate, pela Copa Libertadores da América.









A principal medida adotada foi em relação ao horário de chegada dos torcedores na partida desta sexta-feira, entre Cruzeiro e Confiança, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O limite para a entrada será às 21h.





A fiscalização no entorno do estádio será aumentada para evitar 'resenhas', principalmente na Avenida das Palmeiras e na Abrahão Caram, onde houve aglomeração antes da partida entre Atlético e River Plate.





Também haverá isolamento do perímetro para evitar presença de ambulantes vendendo cerveja e também de pessoas que não têm ingresso.





O diretor do Mineirão, Samuel Llyod, anunciou as novas medidas na saída da reunião. "Foi muito importante para avaliar os impactos do jogo dessa quarta-feira e implantar medidas já no jogo do Cruzeiro nesta sexta. O torcedor deve chegar até as 21h à esplanada do estádio para evitar qualquer tipo de tumulto na esplanada. Vamos ceder à prefeitura gradeamento para evitar aglomerações e festas no entorno do estádio", informou Samuel Llyod, que participou do encontro com Alencar da Silveira Júnior, Sérgio Coelho e Sérgio Santos Rodrigues, presidentes de América, Atlético e Cruzeiro, além do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado.





Samuel Llyod reforçou que a maior preocupação é a presença de pessoas em 'resenhas' no entorno do Mineirão: "Vale lembrar que os torcedores que estão dentro do estádio foram testados recentemente para COVID-19. O receio são as pessoas que ficam no entorno do estádio. As pessoas acabam se misturando com quem não está testado".





"Contamos com a compreensão do torcedor. Estamos em uma pandemia, e a variante delta nos preocupa. Todos precisam tomar cuidado e usar máscara o tempo inteiro. Mensagens serão emitidas no áudio do estádio e nos telões para lembrar os torcedores da importância de seguir os protocolos", complementou.





O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, garantiu que o clube pretende contribuir com as ações de prevenção ao coronavírus e pediu conscientização dos torcedores.





"Além da parte de comunicação, vamos tentar ações práticas e efetivas para tentar fazer esse isolamento de perímetro. Haverá fiscalização, mas também é necessário uma consciência coletiva. O retorno da torcida traz dois fatores fundamentais: o esportivo, principalmente para o torcedor que ficou quase um ano e meio fora dos estádios; e o financeiro para o clube, mesmo com a limitação de 30%", ressaltou.





"A prefeitura tem se esforçado para que se possa retomar os eventos. Foi avaliado o que é possível para melhorar as cenas que visualizamos e não são compatíveis com o momento que estamos vivendo. Vamos tentar adotar um esforço diferente para conseguir um evento de sucesso", reiterou o Comandante da Guarda Municipal, Rodrigo Sérgio Prates.





Jogos da Série A





América e Atlético ainda não terão jogos com torcida em Belo Horizonte pela Série A do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê a liberação simultânea para todos os times da competição. O Coelho, no entanto, tentará ao menos contar com conselheiros e sócios-torcedores na partida contra o Bragantino, na segunda-feira, às 20h, no Independência, pela 17ª rodada, segundo o presidente Alencar da Silveira.





Retorno da torcida





Apenas 30% da capacidade máxima do Mineirão foi liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte, já que o Brasil ainda sofre com a pandemia de COVID-19. Mais de 571 mil brasileiros já morreram por causa da doença. Ao todo, são mais de 20,4 milhões de infectados.





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, afirmou, nessa quinta-feira, que ficou 'desesperado' ao ver as cenas dentro e fora do estádio na partida entre Atlético e River.





Ele ainda levantou a suspeita de que não havia apenas 30% da capacidade de público no Mineirão. Foram divulgados 17.030 presentes na partida.





Devido à pandemia, o Mineirão não recebia público há mais de um ano e cinco meses., na vitória do Cruzeiro sobre o CRB, pela Copa do Brasil, em 11 de março de 2020.