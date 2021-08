Seleção do Brasil fecha olimpíada com chave de ouro

Festa verde-amarela: comemoração, com direito a choro e cânticos, foi do fim da partida à entrega das medalhas (foto: Tiziana FABI/AFP)

PLACAR ABERTO

Tensão, com bolas na trave de lado a lado

Grupo seleto

O lateral-esquerdo Arana, do Atlético, foi um dos que mais se emocionaram com a conquista (foto: MARTIN BERNETTI/AFP)

O palco da final olímpica já era sagrado para a Seleção Brasileira. Afinal, em 2002, o Estádio Internacional de Yokohama foi o cenário do título mundial contra a Alemanha. E, sob as bênçãos dos pentacampeões, o Brasil voltou a comemorar um título no local quase 20 anos depois. Na manhã de ontem (noite no Japão), a equipe olímpica derrotou a Espanha por 2 a 1, em partida definida na prorrogação, e conquistou o bicampeonato em Jogos Olímpicos.O ouro da Olimpíada de Tóquio foi o segundo seguido, cinco anos após a vitória nos pênaltis diante dos alemães, no Rio de Janeiro. Entre os campeões está o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, titular e com bom desempenho em todas a campanha.O Brasil abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Matheus Cunha. Mais cedo, Richarlison havia perdido um pênalti. Na volta para a etapa complementar, a Espanha melhorou e logo buscou o empate com Oyarzabal. O gol do ouro saiu no segundo tempo da prorrogação, em contra-ataque magistral definido com perfeição por Malcom.O silêncio até amedrontador no suntuoso Estádio Internacional de Yokohama deu espaço para os gritos de incentivo tão logo a bola rolou. A arena é a casa do Yokohama Marinos, segundo maior campeão da J-League, com quatro títulos – a metade do poderoso Kashima Antlers –, e tem capacidade para 72 mil torcedores.Nas arquibancadas quase totalmente vazias do gigante erguido em meio aos prédios da segunda maior cidade japonesa, brasileiros credenciados para os Jogos Olímpicos pelo COB e pela CBF faziam as vezes de torcedores, ausentes por conta da pandemia de COVID-19. Ao longo da partida, o clima se estendeu para os jornalistas que ocupavam as tribunas ao lado. Os espanhóis, então, responderam em incentivo à talentosa geração olímpica.Mas o ambiente das arquibancadas foi o que de mais quente se viu até os 15 minutos, quando Diego Carlos evitou um gol adversário ao cortar em cima da linha. A partida continuou morna e parecia se encaminhar para um 0 a 0 bastante estudado ao fim do primeiro tempo.Mas aí brilhou a estrela de Matheus Cunha. Recuperado de contratura muscular na coxa esquerda, o camisa 9 brasileiro sofreu pênalti do goleiro Unai Simon (marcado com o auxílio do VAR), aos 33 minutos. Artilheiro dos Jogos Olímpicos, Richarlison foi para a bola e isolou. O principal jogador ofensivo do Brasil não fez uma boa partida, perdeu chances e ainda recebeu cartão amarelo.Não se pode dizer o mesmo de Matheus Cunha. O atacante do Hertha Berlim-ALE completou com grande qualidade o passe de Daniel Alves. Na área, dominou no peito tirando três adversários da jogada e ficou com espaço para finalizar. Belo gol que abriu o placar aos 46min."O Brasil não parece o mesmo do primeiro tempo". A análise de uma repórter espanhola que transmitia a partida para uma emissora de rádio foi a prévia do que viria aos 15 minutos do segundo tempo. A Espanha passou a ter a bola por mais tempo e, com uma jogada que saiu da direita e terminou do outro lado, empatou o jogo numa bela finalização de Mikel Oyarzabal.Daí em diante, o jogo ganhou em tensão. Nas arquibancadas, apenas os jornalistas japoneses – que se espantavam com os dribles dos jogadores dos dois times – passaram a ser ouvidos. Mesmo com o time em queda, o técnico André Jardine não fez alterações.Aos 39, a Espanha acertou o travessão em cruzamento, e, quatro minutos depois, outra bola explodiu no poste em chute de Bryan Gil. Antes, o Brasil já tinha parado na trave após finalização de Richarlison cara a cara com Unai Simon, que conseguiu o desvio. Mas o empate persistiu e o jogo foi para a prorrogação.O Brasil melhorou na prorrogação com a entrada de Malcom na vaga do cansado Matheus Cunha. Criou boas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu retomar a vantagem. O gol do ouro saiu aos 2 minutos do segundo tempo da prorrogação, em um contra-ataque fatal após cobrança de escanteio da Espanha. Antony puxou pela direita e fez um lançamento primoroso para Malcom ganhar da marcação, invadir a área e mandar para as redes: 2 a 1 e bicampeonato garantido.Antes do Brasil, só quatro seleções haviam conquistado dois ouros seguidos no futebol masculino: Grã-Bretanha (1908 e 1912), Uruguai (1924 e 1928), Hungria (1964 e 1968) e Argentina (2004 e 2008). Ganhar dois ouros consecutivos é raro para o Brasil em qualquer modalidade. O país conseguiu essa sequência quatro vezes. A primeira foi com Adhemar Ferreira da Silva, campeão no salto triplo nos Jogos de Helsinque (1952) e Melbourne (1956). Depois, com a Seleção Feminina de Vôlei, em Pequim (2008) e Londres (2012). A dupla da vela formada por Kahena Kunze e Martine Grael também conquistou o ouro em duas edições consecutivas: Rio (2016) e em Tóquio. Agora, a dobradinha se completa também com o futebol masculino.