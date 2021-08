Final de campeonato de futebol terá público de até 300 pessoas em Itaúna

Final do Campeonato Itaunense Bairro x Bairro foi o primeiro com presença de público em Itaúna, desde o início da pandemia de COVID-19 (foto: Prefeitura de Itaúna / Divulgação)

A cidade de Itaúna, na Região Centro Oeste de Minas, terá público autorizado pela prefeitura de até 300 pessoas na final do Campeonato Itaunense de Futebol Rural, neste sábado (7/8), às 15h45, no Estádio Municipal José Flávio de Carvalho. A disputa do título será entre as equipes Brejo Alegre e Carneiros.



A entrada será um quilo de alimento não perecível, que será repassado pela prefeitura a pessoas carentes.

A decisão de autorizar público de 300 pessoas contradiz com a postura adotada pela administração pública, na sexta-feira (30/7), de manter a cidade na onda amarela do programa Minas Consciente, apesar de a classificação da macrorregião estar na onda verde.

Na justificativa da manutenção de uma onda mais restrita na cidade, o temor do comitê de controle da pandemia de COVID de que a doença, que já vitimou quase 270 moradores, volte a ganhar força em Itaúna. Na justificativa da manutenção de uma onda mais restrita na cidade, o temor do comitê de controle da pandemia dede que a doença, que já vitimou quase 270 moradores, volte a ganhar força em Itaúna.

A Secretaria Municipal de Esportes, entretanto, garante que todas as medidas sanitárias serão tomadas para evitar a disseminação do novo coronavírus e suas variantes.



“Importante ressaltar que não será permitida a entrada no estádio sem o uso correto da máscara e com nenhum tipo de bebida, bem como não poderá retornar ao campo o torcedor que resolver sair durante a partida. Contaremos com apoio da Polícia Militar, além de equipe de segurança que fará a contagem de público, aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool 70% nas entradas do campo”, reforça o secretário municipal de Esportes e Lazer, Nelson Eustáquio Dias Júnior.

Protocolos a serem seguidos

• Utilização de máscara cobrindo boca e nariz

• Disponibilização de álcool gel 70% para higienização das mãos

• Distanciamento entre torcedores

• Aferição de temperatura das equipes, torcidas e trabalhadores

• Proibida a entrada com bebida

Equipe do Brejo Alegre (de uniforme branco e vermelho) disputa a final do Campeonato Itaunense de Futebol Rura contra o time de Carneiros, neste sábado (foto: Prefeitura de Itaúna / Divulgação)

Campeonato Rural de Itaúna

O Campeonato Itaunense de Futebol Rural teve 12 equipes participantes, formadas por moradores das comunidades da zona rural da cidade.



A competição começou no dia 16 de maio, com jogos aos sábados e domingos. As partidas aconteceram nos estádios Garcião, José Flávio e Luizão. Participaram do campeonato os times: Brejo Alegre, Mamonal, Barraginha, Paulas, Sport Grota, Ponte Nova, Barragem, Carneiros, Esporte Gramado, Freitas, São João Pedras e Fundão.



Dois finais de semana depois de iniciados, os jogos tiveram de ser suspensos devido ao agravamento da pandemia na cidade e recomeçaram no dia 27 de junho. Toda a competição aconteceu com os portões fechados, com presença apenas dos jogadores, equipe técnica e imprensa.

Final Bairro x Bairro

A final do Campeonato Itaunense de Futebol Rural não será a primeira partida com presença da torcida em Itaúna na pandemia. No dia 24 de julho, a final do Campeonato Itaunense Bairro x Bairro teve público e naquela ocasião a prefeitura autorizou a presença de 250 pessoas.



O time do Bairro de Lourdes foi o campeão da disputa ao vencer a equipe do Novo Horizonte. Os portões dos estádios de Itaúna estiveram fechados por um ano e meio.