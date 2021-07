Everson mira novo título do Atlético: 'Se possível, com menos sofrimento'

Arqueiro do Galo garantiu ter se recordado de defesa de Victor durante duelo contra o Boca Juniors (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) classificação diante do Boca Juniors, pelas oitavas de final, nesta terça-feira (20), o arqueiro relembrou a conquista alvinegra em 2013 e fez um 'pedido ao acaso': 'Se possível, com menos sofrimento'. O goleiro Everson mira um novo título do Atlético na Copa Libertadores da América. Em entrevista coletiva concedida após adiante do Boca Juniors, pelas oitavas de final, nesta terça-feira (20), o arqueiro relembrou a conquista alvinegra em 2013 e fez um 'pedido ao acaso': 'Se possível, com menos sofrimento'.





"Sensação de gratidão. Gratidão por estar aqui hoje, nesta noite, por este momento. De ajudar a definir pegando dois pênaltis e fazendo a quinta cobrança. Eu tinha até me perdido e, quando olhei, todo mundo apontou que era a minha vez de bater. Então, fico feliz de dar minha parcela de contribuição. (...) Que a gente possa repetir essa história conquistando esse título e, se possível, com um pouco menos de sofrimento", afirmou.





Everson relembrou a conquista atleticana da Copa Libertadores de 2013 - marcada por fortes emoções, gols em retas finais de partidas e disputas de pênaltis. Ele mencionou a defesa de Victor contra o Tijuana, do México, em duelo das quartas de final daquela edição, e disse ter se recordado do momento por ter acompanhado na televisão, à época - e também pelo mosaico preparado pela torcida do Atlético.





"Com certeza, passou pela cabeça. Todo mundo conhece a história. Hoje, a gente tinha até um mosaico do Victor aqui. (...) É um cara que aprendi muito com ele no ano passado. Hoje, está ainda entre nós, numa função um pouco diferente, mas, com certeza, passa essa imagem na cabeça, por ter visto o mosaico e por ter acompanhado aquilo na TV. (...) Foi um cara totalmente importante naquele título", relembrou.

O Atlético só conhecerá seu adversário nas quartas de final da Libertadores por volta das 23h30 desta quarta-feira (21). Às 21h30, Argentinos Juniors e River Plate entram em campo no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, para medir forças por uma vaga na próxima fase. O jogo de ida, com mando do River, terminou empatado em 1 a 1.