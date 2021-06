Atlético enfrentará Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil

Atlético e Bahia vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil (foto: (Foto: Thais Magalhães/CBF) )

A Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta terça-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Após superar o Remo na terceira fase, o Atlético medirá forças com o Bahia, que ganhou de Campinense-PB, Manaus e Vila Nova-GO. A novidade nessa etapa da competição é a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR).









A CBF também definiu a ordem de mando de campo nos jogos de ida e volta, previstos para as semanas dos dias 28 de julho e 4 de agosto. O primeiro confronto será no Mineirão, em Belo Horizonte, e o segundo na Arena Fonte Nova, em Salvador.





Galo e Bahia já se enfrentaram pelo torneio em duas ocasiões. Em 1999, pela segunda fase, o Tricolor de Aço avançou com empate por 1 a 1, em casa, e vitória por 1 a 0, fora. Em 2002, nas quartas de final, foi a vez de o alvinegro avançar graças ao gol qualificado como visitante: triunfo em BH, por 2 a 1, e revés em Salvador, por 4 a 3.





O Atlético já garantiu premiação de R$4,4 milhões na Copa do Brasil - R$1,7 milhão pela presença na terceira fase e R$2,7 milhões referentes às oitavas de final. Caso avance às quartas, receberá mais R$3,45 milhões e conhecerá o adversário por meio de um novo sorteio.





Desde a edição de 2018, vencida pelo Cruzeiro, a Copa do Brasil não prevê em seu regulamento a vantagem do gol fora de casa. Assim, em caso de empate no placar agregado das duas partidas, Atlético e Bahia vão decidir a vaga nos pênaltis.





No Brasileirão, os dois clubes iniciaram com campanhas positivas. Na 5ª posição, o Galo somou 10 pontos em cinco rodadas, com três vitórias, um empate e uma derrota. Já o Bahia, 7º colocado, contabilizou oito pontos - duas vitórias, dois empates e um revés.





Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil*





São Paulo x Vasco

Criciúma x Fluminense

Vitória x Grêmio

Fortaleza x CRB

ABC x Flamengo

Athletico-PR x Atlético-GO

Atlético x Bahia

Santos x Juazeirense





* Os times à esquerda fazem o primeiro jogo em casa





Quanto o Atlético pode faturar na Copa do Brasil





Por fase





Terceira fase - R$1,7 milhão

Oitavas de final - 2,7 milhões

Quartas de final - R$3,45 milhões

Semifinal - R$7,3 milhões

Vice-campeão - R$23 milhões

Campeão - R$56 milhões





Acumulado





Terceira fase - R$1,7 milhão

Oitavas de final - R$4,4 milhões

Quartas de final - 7,85 milhões

Semifinal - R$15,15 milhões

Vice-campeão - R$38,15 milhões

Campeão - R$71,15 milhões