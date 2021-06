Provável titular, Paulo exalta duelo entre Cruzeiro e Vasco: 'Gigantes'

Paulo deverá ser titular do Cruzeiro no duelo diante do Vasco, pela Série B (foto: Cruzeiro/Divulgação) importância do confronto. Embora vivendo fases ruins, mineiros e cariocas se enfrentarão pela 100ª vez no jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Provável titular do Cruzeiro no duelo diante do Vasco, marcado para as 21h30 desta quinta-feira, no Mineirão, o zagueiro Paulo, de 19 anos, sabe dado confronto. Embora vivendo fases ruins, mineiros e cariocas se enfrentarão pela 100ª vez no jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.









Sem Weverton, suspenso pela expulsão na derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Operário-PR, e Eduardo Brock, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, Mozart deverá optar por Paulo entre os titulares. Como pretende manter a formação com três zagueiros, o treinador ainda formará o trio com Ramon e Joseph.





"Cada treinador tem seu estilo. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Mesmo sendo pouco tempo, é um esquema que está favorecendo a gente. Dá mais confiança para a gente sair jogando e, nos treinos, estamos nos adaptando para chegar na hora do jogo e fazer (bem)", complementou o defensor.





No retrospecto dos 99 jogos entre Cruzeiro e Vasco, a vantagem é mineira: 36 vitórias contra 31 dos cariocas, além de 32 empates. A equipe celeste também está à frente em número de gols: marcou 158 gols e sofreu 127. Romário é o principal goleador do confronto, com sete bolas nas redes. Marcelo Ramos é o maior artilheiro pelo lado azul, com cinco.





Veja, na lista abaixo, os jogos decisivos entre Cruzeiro e Vasco:





Final





Campeonato Brasileiro 1974

01/08/1974 - Vasco 2 x 1 Cruzeiro (Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ)

Campeão: Vasco





Semifinal





Copa do Brasil 1993

20/05/1993 - Cruzeiro 3 x 1 Vasco (Mineirão, em Belo Horizonte-MG)

27/05/1993 - Vasco 1 x 1 Cruzeiro (Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ)

Classificado: Cruzeiro





Copa do Brasil 1998

19/05/1998 - Cruzeiro 2 x 0 Vasco (Mineirão, em Belo Horizonte-MG)

23/05/1998 - Vasco 0 x 0 Cruzeiro (Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ)

Classificado: Cruzeiro





Campeonato Brasileiro 2000

16/12/2000 - Vasco 2 x 2 Cruzeiro (São Januário, no Rio de Janeiro-RJ)

23/12/2000 - Cruzeiro 1 x 3 Vasco (Mineirão, em Belo Horizonte-MG)

Classificado: Vasco





Quartas de final





Copa do Brasil 1996

28/03/1996 - Vasco 2 x 6 Cruzeiro (São Januário, no Rio de Janeiro-RJ)

17/04/1996 - Cruzeiro 1 x 1 Vasco (Independência, em Belo Horizonte-MG)

Classificado: Cruzeiro





Torneio Seletivo para a Libertadores 1999

04/12/1999 - Vasco 3 x 1 Cruzeiro (São Januário, no Rio de Janeiro-RJ)

08/12/1999 - Cruzeiro 4 x 2 Vasco (Mineirão, em Belo Horizonte-MG)

Classificado: Cruzeiro





Copa do Brasil 2003

07/05/1996 - Cruzeiro 2 x 1 Vasco (Mineirão, em Belo Horizonte-MG)

14/05/1996 - Vasco 1 x 1 Cruzeiro (São Januário, no Rio de Janeiro-RJ)

Classificado: Cruzeiro





Oitavas de final





Libertadores 1998

15/04/1996 - Vasco 2 x 1 Cruzeiro (São Januário, no Rio de Janeiro-RJ)

02/05/1996 - Cruzeiro 0 x 0 Vasco (Mineirão, em Belo Horizonte-MG)

Classificado: Vasco