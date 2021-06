Perto do Cruzeiro, Wellington Nem passará por exames nesta sexta na Toca

Wellington Nem fez apenas dois jogos com a camisa do Fortaleza (foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC) confirmar nesta sexta-feira (18/6) a contratação do atacante Wellington Nem, de 29 anos, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador se apresentará na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para passar por exames médicos e discutir as bases do seu contrato. O Cruzeiro devenesta sexta-feira (18/6) a contratação do atacante Wellington Nem, de 29 anos, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador se apresentará na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para passar por exames médicos e discutir as bases do seu









O Cruzeiro, por sua vez, não comenta negociações em andamento.





Wellington Nem estava no Fortaleza, clube com o qual assinou por apenas três meses. O Leão do Pici decidiu não renovar o vínculo, que venceu na quarta-feira (16/6).





Nessa curta passagem pelo Fortaleza, Nem entrou em campo apenas no empate por 0 a 0 com o Pacajus (5/5), sob o comando do interino Léo Porto, e na goleada por 6 a 0 sobre o Icasa (17/5), já sob orientações do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Foram apenas 50 minutos em ação pelo Tricolor e nenhum gol marcado.





Vojvoda não aprovou a renovação do contrato de Wellington Nem no Fortaleza até dezembro.





Antes de assinar com o clube cearense, em março passado, o atacante ficou mais de um ano sem atuar. Em 2019, quando ainda pertencia ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ele foi emprestado ao Fluminense e marcou um gol em 20 jogos. Foram 18 apresentações no Campeonato Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana.





Wellington Nem foi revelado pelo Fluminense. Sua primeira experiência profissional foi no Figueirense, onde esteve emprestado em 2011. No clube catarinense, fez dez gols em 30 jogos e ganhou prestígio para retornar às Laranjeiras. Na temporada seguinte, foi campeão brasileiro pelo Flu e marcou nove gols em 48 jogos. Em grande fase, converteu mais sete gols em 19 partidas em 2013, ano em que acabou negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por R$ 25 milhões.





Em meio às seis temporadas no futebol ucraniano, o atacante foi emprestado ao São Paulo, em 2017, quando fez um gol em 23 partidas, e ao Fluminense, em 2019.





Se tiver a contratação confirmada pelo Cruzeiro, Wellington Nem tentará aproveitar a chance de jogar a Série B para recuperar o prestígio na carreira.





Keké





Além de Wellington Nem, o Cruzeiro pode acertar nos próximos dias a contratação do atacante Keké, do Tombense, autor de seis gols em 13 jogos no Campeonato Mineiro. As negociações com o empresário Eduardo Uram estão avançadas.





Presidente do Tombense, Lane Gaviolle admitiu ao Superesportes, nesta quinta-feira, que o Cruzeiro está interessado na contratação do jogador.





"Temos conversas. Existe um interesse, acho que pode avançar aí nos próximos dias. Mas temos que ver o que vai ser feito, porque ele é muito importante aqui para gente também", afirmou o dirigente à reportagem.





Keké e Wellington Nem podem ser as duas primeiras contratações do novo diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana.

Wellington Silva Sanches Aguiar

Nascimento: 16 de fevereiro de 1992

Naturalidade: Rio de Janeiro

Clubes como profissional: Figueirense (2011), Fluminense (2012/2013 e 2019), Shakhtar Donetsk (2013 a 2020), São Paulo (2017) e Fortaleza (2021)





Títulos:





Fluminense

Taça Guanabara: 2012

Campeonato Carioca: 2012

Campeonato Brasileiro: 2012

Shakhtar Donetsk

Campeonato Ucraniano: 2013-14 e 2017-18

Copa da Ucrânia: 2015-16, 2017-18 e 2018-19

Supercopa da Ucrânia: 2014 e 2015

São Paulo

Florida Cup: 2017

Fortaleza

Campeonato Cearense: 2021

Seleção Brasileira

Superclássico das Américas: 2012