Decisivo, Hulk colocou Atlético em vantagem nove vezes no ano; veja raio X

Hulk é o principal nome do Atlético na temporada 2021 (foto: Pedro Souza/Atlético) passou a atuar como centroavante no Atlético, Hulk se tornou o jogador mais importante da equipe no setor ofensivo. A partir da vitória sobre o Athletic, pelo Campeonato Mineiro, são dez gols e quatro assistências em 15 partidas realizadas. O mais impressionante do atacante, no entanto, é o poder de decisão: ele ajudou o Galo a ficar em vantagem em nove oportunidades. Desde quea atuar como centroavante no Atlético, Hulk se tornou o jogador mais importante da equipe no setor ofensivo. A partir dasobre o Athletic, pelo Campeonato Mineiro, são dez gols e quatro assistências em 15 partidas realizadas. O mais impressionante do atacante, no entanto, é o poder de decisão: ele ajudou o Galo a ficar em vantagem em nove oportunidades.





27/04 - Atlético 2 x 1 América de Cáli-COL - Copa Libertadores

04/05 - Atlético 4 x 0 Cerro Porteño-PAR - Copa Libertadores

13/05 - América de Cáli-COL 1 x 3 Atlético - Copa Libertadores

30/05 - Atlético 1 x 2 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

06/06 - Sport 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

Além disso, ele foi responsável por marcar o gol do desempate e garantir a vitória contra o Remo, no jogo de volta da Copa do Brasil, no Mineirão (2 a 1 para o Galo).

Em relação às assistências, foram três passes para os companheiros abrirem o placar. Em todas, o Atlético saiu de campo vencedor.

01/05 - Tombense 0 x 3 Atlético (assistência para o gol de Hyoran) - Campeonato Mineiro

25/05 - Atlético 4 x 0 Deportivo La Guaira-VEN (assistência para o gol de Savarino) - Copa Libertadores

16/06 - Internacional 0 x 1 Atlético (assistência para o gol de Nathan - Campeonato Brasileiro

A influência de Hulk para o bom desempenho do Atlético no ano é nítida. Os números dele pelo clube mostram isso. Em 23 partidas, foram 11 gols e cinco assistências. O desempenho do atacante nas principais competições também chama a atenção.

No Campeonato Brasileiro, Hulk participou de todos os lances em que o Atlético balançou as redes: dois gols, uma assistência e uma jogada criada por ele que terminou concluída por Jair; na Copa do Brasil, ele tem média de uma participação em gol por jogo.

Mas é na Copa Libertadores que Hulk se destaca. O atacante do Galo é o artilheiro da competição, com seis gols, ao lado de Gabigol, do Flamengo, Rony, do Palmeiras, e Borja, do Junior-COL. Ele ainda deu uma assistência no torneio continental.