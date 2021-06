Mudar para reagir: América enfrenta Criciúma nesta quarta-feira

O retorno do lateral-esquerdo João Paulo deve ser uma das novidades do América para o duelo com o Criciúma (foto: João Zebral/América - 11/2/20)





No primeiro duelo entre as duas equipes houve empate em 0 a 0 no Independência. O confronto ficou marcado pela penalidade desperdiçada pelo atacante Rodolfo, do América, ainda no primeiro minuto. Agora, só uma vitória interessa ao Coelho. Em caso de novo empate, a decisão ocorrerá nos pênaltis.





O técnico Lisca já adiantou que faria alterações em relação à formação que perdeu por 1 a 0 para o Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro. João Paulo, recuperado de lesão muscular na panturrilha, voltará a ser acionado como titular na lateral esquerda. Na outra beirada do campo, há possibilidade que Diego Ferreira perca posição para Eduardo, elogiado pelo treinador por suas características ofensivas.





Já no ataque, a tendência é que Felipe Azevedo, que vive queda de desempenho, seja sacado do time titular. Neste caso, Bruno Nazário deve ser acionado. O jovem meia Gustavo, que entrou bem na partida contra o Corinthians, também aparece como candidato para a vaga.





Para chegar a esta fase da competição, a equipe de Lisca eliminou dois nordestinos. Primeiro, bateu o Treze, da Paraíba, por 1 a 0 em Campina Grande. Depois, viveu noite dramática contra o Ferroviário, do Ceará, no Horto. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, superou o adversário por 5 a 4 nos pênaltis – com grande polêmica de arbitragem, já que uma das batidas do adversário entrou e foi ignorada.





Por sua vez, o Criciúma eliminou dois paulistas para chegar à terceira fase. Na primeira, empatou em 0 a 0 com o Marília no interior de São Paulo e avançou. Na sequência, enfrentou a Ponte Preta em Florianópolis e, após empate em 1 a 1 no tempo normal, superou a Macaca por 5 a 4 nas penalidades.



No fim de semana, o Tigre empatou em 0 a 0 com o São José-RS, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Paulo Baier poupou vários de seus titulares pensando no confronto contra o América.





Avanços na Copa do Brasil significam muito para o orçamento dos clubes. Na temporada passada, o América arrecadou R$ 17,59 milhões em premiações por sua campanha histórica, chegando às semifinais – o valor ultrapassou a metade de toda a previsão de receitas do Coelho para 2020.





PREMIAÇÃO Nesta nova jornada, o clube mineiro tenta seguir fazendo história. Pela participação nas três primeiras etapas, o alviverde já garantiu R$ 3,76 milhões em premiações. Se eliminar o Criciúma, arrecadará outros R$ 2,7 milhões nas oitavas de final.