América recebe Criciúma e tenta abrir vantagem na Copa do Brasil

Ademir pode aparecer entre os titulares do América para enfrentar o Criciúma (foto: João Zebral/América) recebe o Criciúma nesta quarta-feira (2/6), às 21h30, em partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Independência, em Belo Horizonte. Motivado pela boa campanha na última edição do torneio, quando alcançou as semifinais pela primeira vez, o Coelho tentará abrir vantagem no duelo que pode garantir nova premiação milionária. O Américao Criciúma nesta quarta-feira (2/6), às 21h30, em partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Independência, em Belo Horizonte. Motivado pela boa campanha na última edição do torneio, quando alcançou as semifinais pela primeira vez, o Coelho tentará abrirno duelo que pode garantir nova premiação





LEIA MAIS 07:24 - 02/06/2021 Presidente do Cruzeiro traça perfil para contratar novo diretor de futebol

07:38 - 01/06/2021 Contra o Remo, Atlético tentará apagar impressão ruim de estreia na Série A

07:31 - 01/06/2021 Cruzeiro negocia com executivo do CSA, e torcida protesta: '#PastanaNão' competição, a equipe de Lisca eliminou dois nordestinos. Primeiro, bateu o Treze, da Paraíba, por 1 a 0 em Campina Grande. Depois, viveu noite dramática contra o Ferroviário, do Ceará, no Independência. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, superou o adversário por 5 a 4 nos pênaltis - com grande polêmica de arbitragem. Para chegar a esta fase da, a equipe de Lisca eliminou dois nordestinos. Primeiro, bateu o Treze, da Paraíba, por 1 a 0 em Campina Grande. Depois, viveu noite dramática contra o Ferroviário, do Ceará, no Independência. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, superou o adversário por 5 a 4 nos pênaltis - com grande polêmica de arbitragem.





Por sua vez, o Criciúma eliminou dois paulistas para chegar à terceira fase. Na primeira fase, empatou em 0 a 0 com o Marília no interior de São Paulo e avançou. Na sequência, enfrentou a Ponte Preta em Florianópolis e, após empate em 1 a 1 no tempo normal, superou a Macaca por 5 a 4 nas penalidades.





Momento do adversário





O Criciúma contratou 13 reforços entre o fim do Campeonato Catarinense e a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. As mudanças no elenco se devem ao fato de o Tigre ter sido rebaixado à segunda divisão do estadual pela primeira vez em sua história.





O clube, inclusive, pediu a alteração nas datas do duelo com o América (o que foi aceito pela CBF) para ter mais tempo de preparação. A equipe utilizou o mês livre para disputar dois jogos-treino contra o Sub-23 do Grêmio: venceu por 1 a 0 e empatou sem gols. O Tigre também venceu o Tubarão-SC por 1 a 0. As partidas foram disputadas no centro de treinamento da equipe catarinense.





Alguns desses reforços já estrearam pelo clube no sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, na primeira rodada da Série C, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Essa foi apenas a segunda vitória da equipe na temporada. No Catarinense, o Tigre disputou 11 partidas, venceu uma, empatou uma e perdeu cinco.





O péssimo desempenho e o rebaixamento histórico fizeram com que o clube demitisse o técnico Hemerson Maria e trouxesse para seu lugar Paulo Baier, que comandou o time pela primeira vez contra o Ituano.





Grana em jogo





Avanços na Copa do Brasil significam muito para o orçamento dos clubes. Na temporada passada, o América arrecadou R$ 17,59 milhões em premiações por sua campanha histórica - o valor ultrapassou a metade de toda a previsão de receitas do Coelho para 2020.





Nesta nova jornada, o clube mineiro quer seguir fazendo história. Pela participação nas três primeiras fases, o América já garantiu R$ 3,76 milhões em premiações. Se eliminar o Criciúma, arrecadará outros R$ 2,7 milhões nas oitavas de final.





Baixas

O Coelho não poderá contar com três atletas que já atuaram na Copa do Brasil em 2021: os laterais-esquerdos Marlon e Alan Ruschel, e o volante Juninho Valoura. Eles defenderam Sampaio Corrêa, Cruzeiro e Fortaleza, respectivamente, na atual edição do torneio.

No departamento médico do clube, três atletas seguem em recuperação de lesões: os meias Gustavo e Marcelo Toscano, e o atacante Léo Passos. João Paulo, em fase final de recuperação de lesão muscular na panturrilha, ainda é dúvida para o confronto. Se o veterano não tiver condições de jogo, o jovem Lucas Luan deve ser acionado na lateral esquerda.





América





Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Lucas Luan); Zé Ricardo, Alê e Juninho; Bruno Nazário (Ademir), Felipe Azevedo e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Criciúma





Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Dudu Vieira, PH, Arilson e Dudu Figueiredo; Uiliam Barros (Pedrinho) e Felipe Menezes.

Técnico: Paulo Baier





Motivo: Terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, 2 de junho de 2021, às 21h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Transmissão: Globo, SporTV3 e Premiere FC