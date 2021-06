América aposta na força que vem de casa

Depois de estrear na Série A do Brasileiro com derrota no fim diante do Athletico, na Arena da Baixada, o América aposta nos dois jogos seguidos que terá em casa para buscar fôlego para a Copa do Brasil e, na sequência, tentar a reabilitação no torneio nacional de pontos corridos. Pela competição de mata-matas, o Coelho terá compromissos com Criciúma, amanhã, às 21h30, e, pelo Brasileirão, vai encarar o Corinthians domingo, às 16h, pela segunda rodada. Ambos os confrontos serão no Independência.

Estreia do América na Série A do Brasileiro não terá transmissão de TV

O Coelho, do volante Zé Ricardo, vai receber o Criciúma amanhã pela Copa do Brasil e o Corinthians, domingo, pelo Brasileiro

Inicialmente, as atenções americanas estarão voltadas para o Criciúma. O Tigre virá a BH para o primeiro duelo das oitavas de final. Como o jogo da volta será no interior catarinense, na próxima semana, o técnico Lisca alertou para a necessidade de um bom resultado no Horto.





"Vamos respeitar demais o Criciúma, um clube muito tradicional, principalmente nessa competição, mas é um jogo em que precisamos abrir vantagem e levar uma boa situação para Santa Catarina", ressaltou o treinador. Em 2020, ele comandou a equipe na campanha histórica, em que chegou às semifinais, sendo eliminado pelo Palmeiras, atual campeão.





No domingo, será a vez de voltar o foco para o Brasileiro, com a partida diante do Corinthians que, a exemplo do Coelho, vem de derrota na estreia na Série A. O Timão perdeu para o Atlético-GO, no Itaquerão, e também buscará a reação. Para Lisca, o América precisa aproveitar o mando de campo em jogos seguidos.





"Será bom, pois estaremos em casa e não teremos deslocamentos. Vamos tentar aproveitar o fator casa, não temos a torcida, mas é o nosso habitat, onde estamos acostumados a jogar, apesar de o nosso time ter um bom desempenho fora de casa, mas é saber usar os atalhos e referências que temos do campo, para termos os resultados”. Mas ele observa que a prioridade momentânea de foco está na Copa do Brasil. “Quarta-feira é outra competição. Domingo fica para depois", comentou.





PREPARAÇÃO Ainda ontem, na capital paranaense, a equipe americana realizou o treinamento já voltado para o duelo com os catarinenses. No CT do Athletico, técnico Lisca comandou atividades táticas, com foco no aprimoramento dos passes e intensidade em espaços reduzidos do campo.

Estreia novo colunista





O jornalista mineiro Rodrigo Scapolatempore, de 38 anos, é o novo representante da torcida do América na coluna semanal Da Arquibancada, do jornal Estado de Minas. Suas crônicas e opiniões sobre o Coelhão serão publicadas às terças-feiras nas edições impressa e on-line, com chamadas nos portais Superesportes e Uai. A estreia será hoje. Mineiro de Belo Horizonte, Rodrigo tem passagens pelo jornal “Diário do Comércio”, portal G1 e atua como correspondente do portal UOL.



Em datas especiais, assinou crônicas sobre o América no Superesportes. Com ponto forte em escrita criativa, o jornalista ainda tem vivências em plataformas multimídias, tendo feito entradas ao vivo e podcasts pela Globo. Na coluna Da Arquibancada, Rodrigo Scapolatempore se junta ao cruzeirense Gustavo Nolasco, que escreve às quartas-feiras, e ao atleticano Fred Melo Paiva, dono do espaço aos sábados.

Dos titulares da partida contra o Furacão, apenas o goleiro Matheus Cavichioli treinou. O atleta trabalhou com os outros goleiros americanos. O restante do grupo permaneceu no hotel e fez trabalhos regenerativos.