Conceição e Pastana admitem que Cruzeiro deve buscar reforços para Série B

Dois jogos, duas derrotas, quatro gols marcados e sete sofridos. Esses são os números absolutos do início do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Após seguidos elogios ao elenco, o técnico Felipe Conceição admitiu, após o revés por 4 a 3 para o CRB, nesse domingo, no Mineirão, que o clube poderá buscar reforços para a sequência da temporada.









“Mas principalmente agora, com a chegada do Rodrigo (Pastana, novo diretor de futebol), vamos sentar e pode sim agregar alguma coisa neste elenco (...) Se tiver oportunidade, a gente vai fazer de maneira equilibrada e consciente de que não pode errar”, complementou o treinador.





Apresentado neste domingo, Pastana também indicou que o Cruzeiro poderá buscar reforços nas próximas semanas. O dirigente, que chega à Toca da Raposa II sob forte desconfiança do torcedor, espera fazer um diagnóstico antes de encontrar peças que possam contribuir para a temporada da Raposa.





“Vamos fazer esse diagnóstico nas próximas três, quatro rodadas. Temos um jogo atrás do outro. Já conversei com o Deivid (diretor-técnico), vinha conversando com ele, vinha conversando com o presidente (Sérgio Rodrigues), com o Toninho (Almeida), nosso chefe da análise de mercado, e com o próprio Felipe, para que a gente identifique as lacunas. Se necessário, vamos trazer alguns reforços”, projetou o executivo.





Até aqui, com o departamento de futebol comandado por André Mazzuco, que se transferiu para o Santos, o Cruzeiro contratou 12 jogadores em 2021. São eles os zagueiros Eduardo Brock e Joseph; o lateral-direito Klebinho; os volantes Matheus Neris, Matheus Barbosa e Flávio; os meias Marcinho e Rômulo, além dos atacantes Felipe Augusto, Bruno José e Guilherme Bissoli. Alan Ruschel já se transferiu para o América.