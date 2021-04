Relembre as participações do Cruzeiro na semifinal do Mineiro neste século

Goleada sobre o Patrocinense por 4 a 0 fez Cruzeiro alcançar seis vitórias na primeira fase do Mineiro (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press)

O Cruzeiro encerrou a primeira fase do Campeonato Mineiro na terceira colocação, com 20 pontos, e terá comonao América, vice-líder da competição, com 22. O duelo de ida está marcado para o próximo domingo (2/5), às 16h, no Mineirão. A volta será na semana seguinte (9/5), no mesmo horário, no Independência.