Cruzeiro ganha jogo, moral e pula para terceiro no Mineiro

Felipe Augusto comemora o segundo gol celeste no Independência, contra o Coimbra: ânimo extra para o fim de semana (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

O Cruzeiro dominou o Coimbra, venceu o jogo por 2 a 0 no Independência e mostrou evolução a caminho do clássico com o Atlético, emplacando o segundo triunfo consecutivo. Além do resultado ontem, o time de Felipe Conceição apresentou bom desempenho na partida pela oitava rodada do Mineiro. William Pottker e Felipe Augusto marcaram os gols, já na segunda etapa. O Cruzeiro dominou o Coimbra, venceu o jogo por 2 a 0 no Independência e mostrou evolução a caminho do clássico com o Atlético, emplacando o segundo triunfo consecutivo. Além do resultado ontem, o time de Felipe Conceição apresentou bom desempenho na partida pela oitava rodada do Mineiro. William Pottker e Felipe Augusto marcaram os gols, já na segunda etapa.

Com a vitória, a Raposa ganha mais uma posição na tabela, agora em terceiro, com 14 pontos. Na luta contra o rebaixamento, o Coimbra medirá forças com a Caldense, também no domingo, às 17h30, de novo no Horto.





Concentrado e intenso, o time celeste teve produção consistente no primeiro tempo. Conseguiu avançar o bloco de marcação, pressionou o adversário especialmente no início da partida e criou três chances importantes para abrir o placar. Embora tenha tomado melhores decisões em relação aos últimos jogos, repetiu erros na conclusão das jogadas.





Aos 4 minutos, após bonita troca de passes, a bola chegou até Airton no lado esquerdo de ataque. O camisa 7 cortou para o meio e finalizou, assustando o goleiro Jori. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Vinte minutos depois, Matheus Barbosa serviu Bruno José, que, de dentro da área, acertou a trave do Coimbra.





Jogador mais participativo do Cruzeiro na primeira etapa, Bruno José ainda protagonizou mais uma chance de gol. Aos 39 minutos, após passe do meia Marcinho, o atacante foi até a linha de fundo e serviu Airton. O zagueiro Augusto, porém, cortou o cruzamento na última tentativa celeste no tempo inicial.





Da mesma forma, o Cruzeiro voltou do intervalo. Dominando a posse de bola e sem correr riscos, jogou a maior parte da etapa final no campo ofensivo. Aos 12 minutos, Sóbis recebeu cruzamento de Matheus Barbosa, mas o chute foi bloqueado pela defesa do Coimbra.





PRESSÃO A insistência acabou premiada. Aos 30min, o zagueiro Weverton, muito seguro na linha de defesa, deu importante contribuição ao ataque. Ele lançou William Pottker que, de frente para o goleiro Jori, não desperdiçou: 1 a 0. No último lance do jogo, Felipe Augusto, que tinha substituído Airton, ainda ampliou para a Raposa. Aos 48min, após receber passe de Rômulo, ele ampliou o placar no Independência, selando o triunfo celeste.





Para o atacante Felipe Augusto, que saiu do banco de reservas, aos poucos o time vai ganhando 'musculatura'. “É bom uma competitividade sadia dentro do grupo. A gente tenta entrar e ajudar. A gente precisava de uma vitória assim, fazendo dois gols, jogando bem. A gente vinha jogando bem, mas estava sofrendo um pouquinho na reta final das partidas”, avaliou.





Coimbra

Jori; Filipi, Diogo Henrique, Augusto e Lucas Hipólito; Gustavo Crecci, Thomás, Kauê (Leonardo) e Marquinho (Ribeiro); Igor (Guilherme Santos) e Rafhael Lucas

Técnico: Eugênio Souza





Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris), Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho (William Pottker); Airton (Felipe Augusto), Bruno José (Rômulo) e Rafael Sóbis

Técnico: Felipe Conceição





8ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Gols: William Pottker 30, Felipe Augusto 48 do 2°

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques Borges

Cartões amarelos: Kauê, Gustavo Crecci

Próximos jogos do Cruzeiro: Atlético (c), Pouso Alegre (f), Patrocinense (c)