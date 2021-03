Após campanha histórica, América estreia na Copa do Brasil contra o Treze (foto: Fernando Almeida/América) competição. Após campanha histórica em 2020, o América iniciará, diante do Treze-PB, nesta quinta-feira (17), uma nova jornada na Copa do Brasil. Às 16h, as equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, em partida válida pela primeira fase da









Nas semifinais, o América fez dois bons jogos contra o Palmeiras - que viria a se sagrar campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Em São Paulo, as equipes empataram em 1 a 1. Na volta, em Belo Horizonte, em mais um jogo equilibrado, o Porco superou o Coelho por 2 a 0.





Apesar da frustração pelo fim do sonho do título, o balanço foi extremamente positivo: R$ 17,59 milhões em premiações, reconhecimento nacional, impacto no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e grandes memórias para os torcedores.





Agora, uma nova oportunidade se abre. Reforçado e mais 'estruturado' financeiramente, o Coelho quer repetir ou superar a campanha de 2020. Com esse objetivo, a diretoria americana trabalhou na manutenção de toda a equipe titular da última temporada.





Regulamento e premiações





Por ter melhor classificação no ranking de clubes da CBF, o América joga com a vantagem do empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil.





Somente pela participação nesta primeira fase do torneio, o Coelho garantirá R$ 990 mil em premiações. Em caso de classificação, arrecadará mais R$ 1,07 milhão.





Na última edição, o clube mineiro garantiu R$ 17,59 milhões em ganhos por ter alcançado a semifinal - naquela que se tornou a melhor campanha da história do clube.





Momento do adversário





Comandado pelo folclórico Marcelinho Paraíba, o Treze-PB, que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2021, ainda não perdeu em jogos oficiais na temporada. Antes do início da Copa do Nordeste, a equipe foi superada em dois amistosos - 2 a 1 para o Globo-RN, e 3 a 1 para o América-RN.





Na Copa do Nordeste, o Treze ocupa a vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos em três jogos - uma vitória e dois empates. No último sábado (13), o Galo da Borborema empatou em 1 a 1 com o Fortaleza - que, assim como o América, disputa a Série A do Campeonato Brasileiro -, em Recife.





Jairinho, autor do tento da equipe paraibana na partida, é a principal esperança de gols. Aos 30 anos, o atacante tem história de superação: após trabalhar como pedreiro, se profissionalizou no futebol aos 26. Em 2019, passou por Vasco e Atlético Goianiense.

Após o confronto contra o Leão do Pici, o técnico Marcelinho Paraíba 'desabafou' e ressaltou a humildade e entrega do elenco do Treze.





“Muitos não estavam acreditando na gente. O que nós estamos fazendo já está sendo uma coisa maravilhosa. Jeferson (goleiro) sabe o que nós passamos aqui no ano passado, a luta. Estão pensando que é moleza? Ninguém estava acreditando no nosso time, não. Nós estamos correndo, sofrendo junto, todo mundo se abraçando”, disse.





“Vamos continuar os pezinhos no chão, continuar humildes. Nosso time é forte. Vai ter um jogo que a gente vai ganhar com tranquilidade? Vai ter. Mas vamos continuar assim, com essa pegada”, completou.





Na última terça-feira (16), no entanto, o elenco do clube paraibano não treinou. Os jogadores compareceram ao CT, mas solicitaram reunião com a diretoria para tratar assuntos internos. Conforme apurações da imprensa local, atrasos salariais estiveram em pauta.





A melhor campanha do Treze na Copa do Brasil ocorreu em 2005, quando a equipe alcançou as quartas de final. Nesta fase, foi eliminado pelo Fluminense, nos pênaltis. Em 2018, quando disputou a competição pela última vez, caiu ainda na primeira fase diante do Figueirense.





Desfalques e dúvidas





O único desfalque do Galo da Borborema é o zagueiro Adriano Alves, que segue em tratamento de lesão no departamento médico do clube.





O clube mineiro, por sua vez, tem cinco ausências para o confronto. No departamento médico do clube, o zagueiro Arthur, o volante Zé Ricardo, o meia Geovane e o atacante Felipe Azevedo seguem em tratamento de lesões. Lisca, suspenso por dois jogos na Copa do Brasil, não comandará a equipe à beira do gramado. Os auxiliares Cauan de Almeida e Márcio Hahn ficarão incumbidos da função.





No meio campo, há dúvidas. Sabino pode receber chance como primeiro volante por seu bom rendimento diante da Caldense, no último sábado (13). Outro que tem aproveitado as oportunidades recebidas no Campeonato Mineiro é o jovem Gustavinho. O meia também pode pintar na formação inicial do América. No ataque, Leandro Carvalho e Léo Passos brigam pela vaga na ponta esquerda, já que o titular Felipe Azevedo segue lesionado.





Treze





Jeferson; Paulinho, Rômulo, Marlon e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Romeu e Kleiton Domingues; Jairinho e Birungueta.

Técnico: Marcelinho Paraíba





América





Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Flávio (Sabino), Juninho e Alê (Gustavinho); Leandro Carvalho (Léo Passos), Ademir e Rodolfo.

Técnicos: Cauan de Almeida e Márcio Hahn





Motivo: Primeira fase da Copa do Brasil

Data e horário: quinta-feira, 18 de março de 2021, às 16h

Local: Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande





Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

Transmissão: Premiere FC