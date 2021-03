Zaracho fica fora de lista final da Argentina e não vai desfalcar o Galo

Matías Zaracho durante treino do Atlético na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético)

O meio-campista Matíasficou de fora da lista final da SeleçãoSub-23 para os amistosos contra o Japão, marcados para os dias 26 e 29 deste mês. Com isso, o jovem de 23 anos não desfalcará oem partidas do Campeonato Mineiro.Zaracho havia sido pré-convocado pelo técnico Fernando Batista no último dia 10. Se ficasse na relação definitiva, desfalcaria o Atlético nos jogos contra Caldense e América, pelas rodadas seis e sete da fase classificatória do Estadual.Ele também poderia ficar de fora do confronto com o Pouso Alegre.A princípio, essas partidas estão agendadas para os dias 24, 28 e 31 de março. Porém, o andamento do Campeonato Mineiro está condicionado à liberação do governo estadual, que aumentou as restrições em meio ao avanço daem Minas Gerais.Zaracho foi contratado pelo Atlético aoem outubro de 2020, por US$ 6 milhões (R$ 33,5 milhões). Ele disputou 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, fez um gol na vitória por 4 a 0 sobre o Flamengo, no Mineirão, mas foi prejudicado por lesão muscular e perdeu várias rodadas.Neste começo de temporada, Zaracho deu a volta por cima e mostrou serviço nos quatro jogos disputados pelo Galo, que mandou a campo time alternativo e conseguiu manter aproveitamento de 100% no Estadual.Ele fez o primeiro gol, em cobrança de falta, na vitória sobre o, por 4 a 0, no Mineirão.