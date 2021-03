Cruzeiro 'de camarote' para clássico no domingo

O atacante Rafael Sóbis esteve na última vitória celeste sobre o América, adversário de domingo pelo Estadual (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 27/11/20)

O Cruzeiro aproveita a semana livre para trabalhar e também para estudar o próximo adversário, o América, em clássico marcado para domingo, às 16h, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O Coelho estará em campo hoje, às 16h, pela Copa do Brasil, contra o Treze-PB. Mesmo com treino marcado neste horário na Toca da Raposa II, integrantes da comissão técnica vão coletar mais dados sobre o rival, que soma apenas dois pontos a mais na classificação do Estadual.



O Cruzeiro aproveita a semana livre para trabalhar e também para estudar o próximo adversário, o América, em clássico marcado para domingo, às 16h, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O Coelho estará em campo hoje, às 16h, pela Copa do Brasil, contra o Treze-PB. Mesmo com treino marcado neste horário na Toca da Raposa II, integrantes da comissão técnica vão coletar mais dados sobre o rival, que soma apenas dois pontos a mais na classificação do Estadual.

A expectativa é de conseguir a terceira vitória na competição, repetindo o que ocorreu na última vez em que se encontraram, justamente no Horto, quando a Raposa fez 2 a 1. Na época, o adversário também estava melhor colocado, só que na Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo pela 25ª rodada.





Naquela oportunidade, vários atletas do atual elenco azul estiveram em ação. Casos do goleiro Fábio, do lateral-direito Cáceres, dos zagueiros Manoel e Ramon, do lateral-esquerdo Matheus Pereira, do volante Adriano e dos atacantes Aírton, Rafael Sóbis e William Pottker.





Rafael Sóbis, aos 14min de jogo, e Manoel, aos 3 do segundo tempo, marcaram os gols. Enquanto o atacante perdeu posição na última partida, o defensor se recupera de problemas físicos Ambos, porém, poderão estar em campo no domingo.





Mas se não puderem, a ordem na Toca da Raposa II é ir para cima do América. Afinal, a Raposa precisa crescer de produção não só para garantir vaga nas semifinais do Mineiro, mas para chegar forte na Série B do Brasileiro, em maio.





“O melhor para o time é crescer o mais rápido possível, querer o melhor para o time já, que esteja pronto agora, que consiga vitórias jogando bem. Mas sei que futebol não é assim, requer tempo. Então, vamos continuar trabalhando para ter um time mais qualificado, mais entrosado a cada jogo. Nosso treinador está tentando implantar um novo padrão de jogo e, aos poucos, tenho certeza que as coisas vão melhorar, que vamos ter a confiança para mostrar um bom futebol para o torcedor”, diz o atacante Marcelo Moreno, autor do gol da vitória sobre o Athletic, domingo, no Mineirão, em cobrança de pênalti.





Ele não participou do último confronto com o Coelho por estar suspenso. Mas tem vasta experiência em clássicos, assim como muitos dos companheiros, que novamente vão ajudar os pouco acostumados como esse tipo de partida.





“Ter jogadores que sabem jogar clássicos, como temos aqui, é muito válido. E de todos não pode faltar vontade, garra, união do grupo, determinação, concentração. Se levar tudo isso para dentro de campo não tenha dúvida de que vamos fazer um excelente jogo”, argumenta o camisa 9.