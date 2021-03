Cruzeiro demite roupeiro Geraldinho, funcionário do clube há 40 anos

Geraldinho era um dos funcionários mais antigos do Cruzeiro (foto: Rodrigo Clemente / EM DA PRESS) desligamento nessa terça-feira (16/03). O Cruzeiro demitiu nesta semana o roupeiro Geraldinho, que estava no clube havia 40 anos. Ele foi comunicado pela diretoria donessa terça-feira (16/03).









O ex-zagueiro Procópio Cardozo, campeão da Taça Brasil de 1966 pela Raposa, lamentou a saída do roupeiro nas redes sociais.





"Geraldinho é da minha época. Conheci ele ainda novinho no vestiário da Toca da Raposa aprendendo a trabalhar com o lendário roupeiro José Pasquacio. O Cruzeiro comemora os 100 anos do clube demitindo um prata da casa", disse Procópio.





O Cruzeiro vive grande crise financeira e tenta enxugar a folha de pagamento para colocar os salários em dia.





Conforme o balanço de janeiro a setembro de 2020, a dívida total da Raposa supera R$ 1 bilhão, mas deve cair para R$ 800 milhões após acordos na Justiça do Trabalho e com a Fazenda Nacional.