COVID-19: Governo mantém Mineiro até domingo; nova reunião é marcada

(foto: Mineirão/Divulgação)

Jogos de outros estados

Outros esportes

Federação Mineira de Futebol () e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) decidiram, em reunião realizada na tarde desta terça-feira (16/3), que os jogos doserão mantidos até domingo (21/3). A princípio, a partir de segunda-feira, dia 22, a competição estará suspensa na tentativa de conter o avanço dano estado.Até domingo, a única mudança será em relação aos horários dos duelos. Diferentemente do calendário divulgado no início da temporada, as partidas serão realizadas em período diurno - com início até 18h.Nesta quarta-feira (17/3), o estado entrará na ‘onda roxa’, fase mais restritiva do programa, de combate ao novo coronavírus.O Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão do torneio, e a FMF garantem a realização de nova reunião na segunda-feira para deliberar sobre uma eventual sequência do"Para manter o alinhamento e seguir as orientações das autoridades de saúde de maneira criteriosa e rigorosa, como tem sido feito desde o retorno do futebol, deverá ser realizada nova reunião na próxima segunda, 22 de março, para que o Governo de MG atualize as orientações sobre o andamento do futebol no estado", informou a FMF.Apesar disso, a informação que circula nos bastidores dá conta de que a paralisação do futebol em Minas a partir de segunda-feira é uma decisão irreversível por parte do Estado.Em nota, o Governo de Minas Gerais apenas confirmou a realização das partidas até domingo (21)."O Governo de Minas informa que eventos esportivos, ainda que sem público e com transmissão televisiva, serão suspensos no estado em razão da onda roxa a partir da próxima segunda-feira (22/3)", disse.Nas redes sociais, o governador(Novo) replicou a nota divulgada por sua assessoria.Em entrevista coletiva realizada nesta manhã, o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, já havia anunciado o veto aos jogos de outros estados marcados para Minas Gerais."Seria muito incoerente a gente tomar uma medida tão dura e tão restritiva, como essa que estamos tomando no estado, e permitir que jogos de outros estados acontecessem aqui em Minas Gerais", pontuou.Além do Campeonato Mineiro, a Superliga de Vôlei também seguirá, inicialmente, até domingo (21/3).As partidas também terão que seguir protocolos rígidos contra a COVID-19 e serão realizadas em período diurno.O duelo entre Minas e Brasília Vôlei foi antecipado para as 14h desta quarta-feira. Os três jogos do Minas como mandante (contra Pinheiros, Fortaleza e Bauri), pelo, estão marcados para o Rio de Janeiro.