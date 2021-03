Copa do Brasil: para fazer história, Uberlândia tenta superar Luverdense-MT

Uberlândia está em sua terceira participação na Copa do Brasil (foto: UEC/Divulgação) competição nacional. A partida será realizada no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Para tentar fazer sua melhor campanha na Copa do Brasil, o Uberlândia recebe o Luverdense, do Mato Grosso, nesta quinta-feira (11/03), às 17h (Brasília), pela primeira fase danacional. A partida será realizada no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

15:21 - 10/03/2021 CBMA nega embargos e mantém pagamento de R$ 18 mi de Fred ao Atlético participação da equipe do Triângulo Mineiro na Copa do Brasil. O Verdão estreou no torneio mata-mata, em 2004, contra o Juventude-RS e foi eliminado após ser derrotado por 3 a 0 em Minas. Já em 2018, o Uberlândia venceu o Ituano-SP por 2 a 0 no duelo da primeira fase, no Parque do Sabiá, mas não conseguiu superar o Coritiba (2 a 0) na segunda etapa do certame. Esta será apenas a terceirada equipe do Triângulo Mineiro na Copa do Brasil. O Verdão estreou no torneio mata-mata, em 2004, contra o Juventude-RS e foi eliminado após ser derrotado por 3 a 0 em Minas. Já em 2018, o Uberlândia venceu o Ituano-SP por 2 a 0 no duelo da primeira fase, no Parque do Sabiá, mas não conseguiu superar o Coritiba (2 a 0) na segunda etapa do certame.

Para avançar à segunda fase, o Uberlândia precisa vencer o Luverdense. De acordo com o regulamento da competição, a equipe do Mato Grosso tem a vantagem do empate por ser mais bem qualificada no ranking de clubes da CBF.

Se conseguir a classificação, o Verdão jogará contra o vencedor do confronto entre Mirassol-SP x Red Bull Bragantino, que será disputado na próxima terça-feira (16/03), às 21h30, no estádio José Maria Campos Maio, em Mirassol.

Mesma formação

Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Tuca Guimarães deve repetir a mesma escalação da equipe que enfrentou o Atlético no último domingo (7), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Porém, a preocupação do treinador com o fato de sua equipe ter marcado apenas um gol no Estadual pode fazer com que o meio e o ataque sejam alterados para o jogo contra o Luverdense-MT.

“Realmente estamos com dificuldade nesse setor de criação e pelos lados do campo, de imprimir a velocidade. Estamos até com amplitude no jogo, mas não estamos conseguindo qualificar o último momento para colocar os atacantes em condição. Estamos pagando um preço alto por finalizar pouco”, disse Tuca.

No Campeonato Mineiro o desempenho do Uberlândia não é bom. A equipe do Triângulo tem a pior defesa da competição (cinco gols sofridos) e amarga a lanterna, com apenas um ponto.





O adversário

Ao contrário do adversário mineiro, o Luverdense está acostumado a jogar a Copa do Brasil nos últimos anos. O Verdão do Norte, como é conhecido o time mato-grossense, está em sua nona participação na competição. Nessas outras oito participações no torneio mata-mata, a equipe chegou até as oitavas de final em 2013 e 2018 - foi eliminada por Corinthians e Santos, respectivamente.

Para o confronto contra o Uberlândia, o técnico Eduardo Henrique não terá o zagueiro Lucão e o meia Abuda, que seguem lesionados. Para além dos desfalques, o comandante revelou que não pretende mexer na escalação inicial.





“Não pretendo mudar. Nós já temos um jeito de jogar, uma formação. Deve ser praticamente os mesmos jogadores, a mesma equipe e o mesmo modo de jogar. Temos que ter uma marcação mais agressiva, não pode ceder muito espaço para a equipe deles e, quando tivermos a bola, faremos o jogo de passe, apoiado e buscando o ataque”, explicou.





UBERLÂNDIA X LUVERDENSE-MT

Uberlândia

Marcão; Everton, Mailson, Bruno Maia e Gilmar; Felipe Recife, Paranhos e Wandinho (Felipe Pará); Filipe Ramon (Luizinho), Medina (Léo) e Reis. Técnico: Tuca Guimarães.

Luverdense-MT

Gabriel Félix; Robertinho, Rafael, Bruno Bispo e Lucas Caetano; Jean, Profeta e Alan Fabrício; Léo Goteira, Lucas Lima e Maicon. Técnico: Eduardo Henrique

Motivo: Primeira fase da Copa do Brasil

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data e horário: 11 de março de 2021 (quinta-feira), às 17h (Brasília)

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Eleutério Felipe Marques Junior