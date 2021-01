Sucessão de erros deixa título do Brasileiro distante do Atlético

Foi uma partida em que tivemos todo o domínio e não conseguimos estabelecer o resultado", disse Sampaoli (foto: BRUNO CANTINI/AGÊNCIA GALO %u2013 8/1/21)





O Atlético sonha em conquistar o bicampeonato brasileiro, mas esbarra em seus próprios erros. Na noite de sábado, voltou a ser derrotado por uma equipe da parte de baixo da classificação. Somados os jogos contra os sete últimos colocados, foram 14 pontos perdidos, que podem fazer falta ao fim da 38ª da Série A. O último foi o Vasco. O Galo perdeu por 3 a 2 para a equipe carioca em jogo em que errou demasiadamente e foi punido por isso. Foram pontos importantes que ficaram para trás, deixando o time, que tem 54, oito atrás do Internacional, que venceu o Grêmio ontem por 2 a 1.





Além do Vasco, o Galo também perdeu para Botafogo (lanterna), Bahia (16°) e Fortaleza (15°). Só nas quatro derrotas, foram 12 pontos que ficaram para trás. Além desses jogos, o Galo empatou com o Sport (17°). Contra os sete últimos, o Galo somou cinco vitórias (Coritiba, duas vezes, Vasco, Goiás e Botafogo), um empate e quatro derrotas, aproveitamento de 59,2%. Entre os seis primeiros, o Atlético tem o segundo pior aproveitamento contra os sete últimos do Brasileiro. Veja no levantamento abaixo.





É fundamental para um time campeão brasileiro dos pontos corridos errar o mínimo possível. O Atlético de Jorge Sampaoli seguiu totalmente o contrário da afirmação anterior. Na partida contra o Vasco, o time falhou em todos os setores do campo. Para Sampaoli, o Atlético dominou a partida em São Januário, mas pagou caro pelos erros cometidos. "Lamentavelmente, controlamos o rival durante todo o tempo. Tivemos o erro de pênalti, e depois, lamentavelmente, um erro não forçado da jogada de lado deles, e converteram. E tivemos que remar contra a maré. Um time jovem, perdendo de 1 a 0. Continuamos buscando, tentando. Mais uma jogada contra, na segunda chegada, fizeram 2 a 0. A equipe seguiu lutando, seguiu criando, seguiu atacando, e lamentavelmente, encontraram outro gol em jogada isolada. Seguimos buscando, fizemos um gol, veio outro mais. Porém, pagamos muito caro pelo erro não forçado".





O primeiro erro foi cometido por Hyoran, que desperdiçou um pênalti. Depois, Arana se atrapalhou ao tentar cortar lançamento e acabou deixando o lance fácil para o Vasco balançar as redes. No segundo gol do time da casa, o jogador não marcou o lateral-direito Léo Matos, que aproveitou a liberdade para cruzar para Pikachu na área. O lateral/atacante ganhou a disputa com Gabriel e finalizou duas vezes para marcar. Já no último gol, os cariocas trocaram passes por mais de 30 segundos até Benítez achar Cano nas costas do lateral-esquerdo para marcar mais uma vez.





"O pênalti perdido psicologicamente afeta, e depois houve o gol deles. Favoreceu o jogo do Vasco, nas disputas, ações. Tivemos que sair, buscar mais. E, bem, não podíamos quebrar o volante para mudar a estrutura do jogo. Isso favoreceu a jogada defensiva do Vasco. Buscamos, dominamos todo o jogo, mas lamentavelmente, perdemos. Foi uma partida em que tivemos todo o domínio e não conseguimos estabelecer o resultado", disse o técnico.