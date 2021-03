Cruzeiro revê São Raimundo e inicia caminhada na Copa do Brasil 2021

Felipe Conceição tenta conduzir a Raposa à classificação na Copa do Brasil (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) financeiras e à capacidade inferior de investimento em relação a rivais da Série A, a Raposa tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar na competição da qual é a maior campeã, com seis troféus. Quem passar no jogo único da primeira fase encara o ganhador de Real Brasília-DF x América-RN na próxima etapa. O Cruzeiro inicia a sua 25ª participação na Copa do Brasil diante do São Raimundo, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Canarinho, em Boa Vista, capital de Roraima. Sem a responsabilidade de brigar pelo título em meio às dificuldadese à capacidade inferior de investimento em relação a rivais da Série A, a Raposa tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar na competição da qual é a maior campeã, com seis troféus. Quem passar no jogo único da primeira fase encara o ganhador de Real Brasília-DF x América-RN na próxima etapa.





13:01 - 10/03/2021 Ataque do América está mais encorpado para temporada 2021 enfrentaram na edição de 2020, também no estádio Canarinho. Com um elenco recheado de jovens após ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro avançou ao empatar por 2 a 2, no dia 13 de fevereiro. Irregular, a equipe não conseguiu ir longe: superou o Boa Esporte, na segunda fase, e caiu diante do CRB, na terceira. Mineiros e roraimenses são “velhos conhecidos” no torneio, já que sena edição de 2020, também no estádio Canarinho. Com um elenco recheado de jovens após ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro avançou ao empatar por 2 a 2, no dia 13 de fevereiro. Irregular, a equipe não conseguiu ir longe: superou o Boa Esporte, na segunda fase, e caiu diante do CRB, na terceira.





Para 2021, a expectativa é de alcançar uma classificação sem sustos diante de um adversário que nunca conquistou uma vitória em oito participações na Copa do Brasil e tem grande parte de sua receita oriunda da cota da primeira fase - R$560 mil. Na opinião do goleiro Fábio, o fato de o grupo celeste contar com nomes mais experientes em comparação ao ano anterior favorece a busca por um triunfo em Boa Vista.





“As situações são bem diferentes, né?! O Cruzeiro vinha de uma situação muito mais delicada do que a atual. Tínhamos poucos jogadores que já haviam disputado alguma partida profissional, a maioria tinha subido da base. Eles estrearam na competição da qual o Cruzeiro é o maior campeão, então já gera pressão. Agora a gente tem um grupo bastante qualificado em todos os aspectos. Estamos preparados e cientes de que o jogo será difícil”.





A principal baixa no Cruzeiro é o zagueiro Manoel, que vem se destacando pela qualidade na bola aérea ofensiva em cobranças de falta e escanteio. Foi dele o primeiro gol da vitória sobre a URT por 2 a 0, no último sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Segundo o departamento médico do clube, o jogador se queixou de incômodo muscular e por isso foi vetado da viagem a Roraima.





“A gente fica triste pela ausência do Manoel, que vinha atuando e fez o gol na última partida. Mas como o Felipe, nosso comandante, vem citando, todos serão importantes nessa sequência de temporada. Quem entrar dentro de campo é fazer por onde para conquistar a confiança do treinador”, comentou Fábio.





Como o Cruzeiro também não contará com Weverton, que testou positivo para covid-19, e Paulo, liberado por causa do falecimento do avô, o técnico Felipe Conceição colocará Eduardo Brock, ex-Ceará, ao lado de Ramon na defesa. Outra possível mudança é a entrada de Felipe Augusto no ataque, na vaga de Airton ou William Pottker. O meia Marcinho, que marcou um belo gol diante da URT, também pode começar jogando.





A Copa do Brasil é fundamental para o Cruzeiro em termos financeiros. Somente pela presença na primeira fase, o clube já garantiu cota de R$1.150.000,00. Em caso de classificação, faturará R$1.350.000,00 e terá R$2,5 milhões acumulados. Se alcançar a terceira etapa, assegurará um valor superior ao da edição de 2020 (clique aqui e confira).





O São Raimundo também está de olho nas cifras milionárias que podem garantir o caixa de uma temporada inteira. Uma eventual vitória sobre a Raposa proporcionará ao clube roraimense R$675 mil além dos R$560 mil da estreia (total de R$1,235 milhão). No duelo desta quinta-feira, o time será comandado pelo auxiliar Beto Vieira, já que o técnico Chiquinho Viana está em tratamento contra a COVID-19. Entre os vários remanescentes de 2020 estão o lateral-esquerdo André Arruda, o volante Poroca, o meia Ygor e o atacante Stanley.





SÃO RAIMUNDO X CRUZEIRO





SÃO RAIMUNDO

Ricardo; Fernandinho, Edson, Vicente e André Arruda; Poroca, Felipinho, Ygor e Rian; Ribinha e Stanley

Técnico: Beto Vieira (interino)





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho (Marcinho); William Pottker, Airton (Felipe Augusto) e Rafael Sobis

Técnico: Felipe Conceição





Motivo: primeira fase da Copa do Brasil





Local: estádio Canarinho, em Boa Vista (RR)





Data: quinta-feira, 11 de março de 2020





Horário: 19h15 (de Brasília)





Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)





Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)





Transmissão: SporTV