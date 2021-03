Em três jogos, Atlético iguala número de jovens da base utilizados em 2020

Jovens do Atlético durante jogo contra o Uberlândia (foto: Pedro Souza/Atlético) promissores no início da temporada. O planejamento do Atlético para o elenco de 2021 tem duas diretrizes claras: contratar reforços que mudem o time de patamar e, ao mesmo tempo, dar mais espaço às categorias de base. Embora pareçam incongruentes, os caminhos têm se mostradono início da temporada.









Em todo o calendário de 2020 - que se estendeu até este ano -, dez atletas criados na base alvinegra disputaram partidas pelo time de cima: o goleiro Michael, o lateral-direito Talison, os zagueiros Gabriel e Gustavo Henrique, os volantes Adriano e Wesley, os meias Marquinhos e Calebe, além dos atacantes Sávio e Marquinhos.





Nas três rodadas iniciais do Campeonato Mineiro de 2021, a quantidade é a mesma. Aproveitados na temporada passada, Gabriel, Sávio e Calebe voltaram a ser acionados. A eles, somam-se o lateral-direito Matheus Lima, os meio-campistas Rubens, Iago, Júlio César, Neto, Echaporã e o atacante Felipe Felício.





Desses, o mais experiente é o zagueiro Gabriel, de 25 anos. O defensor foi promovido definitivamente ao time de cima em 2016 e disputou, por empréstimo, uma temporada com a camisa do Botafogo. “Temos que exaltar esses meninos que se colocaram à disposição para ajudar e deram a vida dentro do campo”, elogiou.





Outros nomes de destaque são Sávio, que tem recebido chances desde os tempos do técnico Jorge Sampaoli, além de Echaporã, Júlio César e Calebe, que marcaram gol nesta temporada.





Futuro





Na largada do Estadual, o Atlético tem mandado a campo um time formado por jogadores menos utilizados do profissional e jovens da base. Até aqui, tudo saiu como o planejado. Foram três vitórias (3 a 0 sobre a URT, 2 a 1 diante do Tombense e 4 a 0 no Uberlândia), que colocam a equipe na liderança da competição.





Internamente, o clube entende que alguns desses jovens podem compor o elenco nas principais competições da temporada: a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Tudo dependerá do desempenho no Estadual, da avaliação do técnico Cuca e da concorrência com os mais experientes.





Os atletas considerados titulares do Atlético na temporada 2020 tiveram um período de recesso e se reapresentaram na Cidade do Galo nessa segunda-feira. A partir das próximas semanas, tornam mais difícil a disputa para os garotos.