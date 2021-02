Pottker elogia Conceição e fala sobre meta do Cruzeiro em Mineiro e Série B

William Pottker será titular na ponta-direita do ataque celeste (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) principalmente a “metodologia atualizada” do treinador e a variação de atividades em aspectos táticos e técnicos. O atacante William Pottker elogiou os trabalhos conduzidos por Felipe Conceição no Cruzeiro em uma semana e meia de preparação para a estreia no Campeonato Mineiro, às 16h30 de sábado, contra o Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá. O jogador enalteceua “metodologia atualizada” do treinador e a variação de atividades em aspectos táticos e técnicos.









Com três gols em 14 partidas pelo Cruzeiro na Série B 2020, Pottker deverá começar em campo em Uberlândia, já que foi titular no jogo-treino do último sábado, contra o Bolívar, na Toca da Raposa II. O camisa 11 comentou a concorrência no ataque, que recebeu caras novas como Bruno José e Felipe Augusto e tem os remanescentes Rafael Sobis, Airton, Welinton, Thiago, Marcelo Moreno e Stênio.





“Uma disputa sadia. São jogadores jovens, que estão buscando espaço no futebol, e também experientes, como o Sobis. A gente procura sempre se dedicar e trabalhar no dia a dia. Cada dia de treino é como se fosse um jogo, porque todos querem jogar e participar das competições. A competitividade faz bem dentro do elenco para que o treinador tenha os melhores nas partidas. A competição é sadia e só tende a dar resultados positivos ao Cruzeiro”.





William Pottker ainda falou sobre a pretensão do Cruzeiro de usar o Campeonato Mineiro para criar uma identidade visando à principal meta de 2021, que é o retorno à elite do Brasileirão. Segundo ele, a equipe entrará no estadual com o intuito de brigar pelo título e aumentar a confiança antes da participação na Série B, na qual também tentará ser campeão.





“O Cruzeiro sempre entra nas competições para vencer. Sabemos que o nosso maior objetivo do ano é o acesso, mas, antes disso, temos esse grande desafio que é o Campeonato Mineiro. Tudo passa por ele, desde criar uma cara de equipe até trazer a confiança ao nosso lado vencendo as partidas. O Cruzeiro entra nas competições para ganhar, e não apenas para participar. Esperamos representar o Cruzeiro da melhor forma possível”.





Em 2020, o Cruzeiro ficou fora das semifinais do Mineiro ao terminar a etapa classificatória em quinto, com 20 pontos. Na Copa do Brasil, caiu na terceira fase diante do CRB. Já na Série B, frustrou o torcedor que esperava o acesso com um modesto 11º lugar, com 49 pontos. Para 2021, ano em que o clube completou 100 anos de fundação, a expectativa é de desempenho melhor em todas as competições, sobretudo na segunda divisão nacional.