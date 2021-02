Dívidas até a escalação: Cruzeiro luta contra o tempo

Clube pagou multa rescisória e técnico Felipe Conceição deve ser regularizado até a estreia na competição estadual (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)







Impedido de registrar os seis reforços já anunciados para a temporada 2021, o Cruzeiro luta contra o tempo para se livrar da punição antes da estreia no Campeonato Mineiro, neste sábado, às 16h30, contra o Uberlândia. Para isso, precisa entrar em um acordo com o PSTC, do Paraná, que cobra R$ 2,4 milhões em processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Ao Superesportes, o presidente do PSTC, Mário Sigueo Iramina, evitou dar detalhes das negociações com o Cruzeiro. Ele admitiu, no entanto, que os departamentos jurídicos dos clubes avançaram para chegar a um acordo, que poderia acontecer ainda nesta semana.





“Eu praticamente saí do processo. A questão está com os jurídicos dos clubes, que estão resolvendo, negociando. Creio que possa encaminhar (um acordo) sim”, disse. “Posso adiantar que a coisa está caminhando. Pode ser (até o fim da semana). Estamos na quarta-feira, né? Pode ser. Espero que sim”, complementou Iramina.

O impedimento de registrar jogadores em função da dívida com o PSTC vem desde o fim de 2020. A Raposa foi condenada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) em março do ano passado, mas a aplicação da punição só foi efetivada em novembro. O motivo é a falta de repasse de 20% do valor da venda de Bruno Viana ao Olympiacos, da Grécia, em agosto de 2016, no mandato do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares.





Hoje no Flamengo, Bruno Viana foi negociado naquela oportunidade por 2 milhões de euros – cerca de R$ 7,6 milhões na cotação da época –, dos quais 70% foram para os cofres celestes. Em abril de 2017, o PSTC formalizou a reclamação na CNRD pleiteando os 20% a que tinha direito, conforme o contrato assinado entre as partes em 2010. Contudo, não houve nenhuma movimentação para resolução da pendência. A demora fez o valor do débito saltar de R$ 1,3 milhão para R$ 2,4 milhões.





Embora ainda tente, na Justiça do Rio de Janeiro, que o processo seja resolvido na Comarca de Belo Horizonte e não na CNRD, o que poderia suspender a punição por algum tempo, o Cruzeiro já tem o dinheiro em caixa para realizar o pagamento da dívida. A demora para o desfecho do caso, no entanto, poderá obrigar o clube a escalar um time diferente do ideal na estreia do Campeonato Mineiro.





Até aqui, a Raposa já anunciou seis contratações. São eles o lateral-esquerdo Alan Ruschel; os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa; o meia Marcinho, além dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José. O próximo reforço deverá ser o zagueiro Eduardo Brock, ex-Ceará.





Já no banco o Cruzeiro deverá contar com reforço. A diretoria do clube efetuou ontem o pagamento de R$ 100 mil ao Guarani, correspondente ao valor da multa rescisória de Felipe Conceição com o Bugre. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal carioca O Dia e confirmada pelo Superesportes. Agora, o Cruzeiro aguarda a rescisão do treinador ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Só depois, os mineiros poderão registrar o contrato com Felipe Conceição. A tendência é que ele tenha condições de atuar na estreia no Campeonato Mineiro.





Recuperados





O zagueiro Ramon e o goleiro Vinícius retornaram aos treinos do Cruzeiro após se recuperar da COVID-19. Essa foi a primeira atividade da dupla desde a reapresentação do elenco, em 14 de fevereiro, e também a estreia em trabalhos comandados pelo técnico Felipe Conceição. No caso do zagueiro, fica a expectativa sobre a participação no duelo diante do Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro. Ramon encerrou a última temporada como titular inquestionável do então técnico Luiz Felipe Scolari.





Se ainda não reunir condições físicas, o defensor será substituído pelo jovem Paulo, de 19 anos. Ele participou do único jogo-treino realizado pelo Cruzeiro na pré-temporada. No último sábado, o time celeste bateu o Bolívar, da Bolívia, por 1 a 0. Antes de embarcar para Uberlândia, amanhã, o Cruzeiro ainda terá dois trabalhos na Toca da Raposa II. Os jogadores realizarão atividades sob comando de Felipe Conceição nas manhãs de hoje e amanhã.