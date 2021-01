Atlético vive 'Dia D' por Hulk, que pretende decidir futuro nesta sexta

Sem clube, Hulk se prepara fisicamente para o retorno aos gramados (foto: Reprodução/Instagram) sucederam, as negociações mudaram de rumo e ganharam novos personagens até que, enfim, devem ser concluídas nesta sexta-feira. Em julho de 2020, o Atlético procurou o atacante Hulk pela primeira vez. Por meio do então diretor de futebol Alexandre Mattos, o clube demonstrou interesse em contratá-lo, ainda que precisasse esperar. Ao longo dos mais de seis meses que se, as negociações mudaram de rumo e ganharam novos personagens até que, enfim, devem ser concluídas nesta sexta-feira.









Conforme publicou o Superesportes nessa quarta-feira, a diretoria alvinegra se aproximou dos valores desejados pelo atacante e quem o representa. Fontes ouvidas pela reportagem consideraram “superável” a diferença entre o que deseja Hulk e o que ofereceu o Atlético. Apesar da forte concorrência, a expectativa do clube mineiro é por um desfecho positivo.





Contratado no início do mês, o diretor de futebol Rodrigo Caetano é o responsável principal por conduzir as tratativas em nome do órgão colegiado que administra o Atlético. O grupo gestor é formado pelo presidente Sérgio Coelho, o vice José Murilo Procópio e quatro empresários: Rafael Menin, Rubens Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães.





O eventual acordo com Hulk é tratado pela nova diretoria como o cumprimento da primeira promessa de campanha: montar um elenco forte e que tenha condições de disputar títulos. Em dezembro, Sérgio Coelho sinalizou o desejo de buscar no mercado um volante, um lateral-esquerdo, um meia e um atacante.





Para seduzir Hulk, o Atlético acenou com um contrato com duração mínima de dois anos. Apesar de ter a possibilidade de continuar fora do país, o atacante tem o desejo de se destacar por um grande clube do futebol brasileiro. Afinal, iniciou a trajetória internacional muito cedo, após ter disputado apenas duas partidas pela equipe profissional do Vitória, clube que o revelou.





Pessoas ligadas a Hulk entendem, inclusive, que a falta de identificação com um clube do futebol brasileiro pode ter influenciado negativamente ao longo da trajetória na Seleção. Convocado pela primeira vez em 2009, o atacante chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014, mas nunca chegou a ser unanimidade entre torcedores e crítica especializada. No Atlético, ele pode fazer essa percepção mudar.