Alerta ligado! Defesa do Atlético sofre com cruzamentos dos adversários

Cruzamentos na área do Atlético são motivos de preocupação para Sampaoli (foto: LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO) cruzamentos na área. Dos últimos nove gols sofridos pela equipe no Campeonato Brasileiro, seis saíram desta forma - veja a lista no fim. O jogo contra o Bragantino acendeu de vez o alerta no sistema defensivo do Atlético. No empate por 2 a 2, fora de casa, o Galo foi vazado duas vezes emna área. Dos últimos nove gols sofridos pela equipe no Campeonato Brasileiro, seis saíram desta forma - veja a lista no fim.









É necessário ligar o alerta para esse tipo de jogada no Atlético. Dos seis gols recentes sofridos em cruzamentos, quatro foram em bolas aéreas e outros dois em jogadas rasteiras.





Anteriormente a esse recorte, os gols sofridos pelo Atlético eram mais distribuídos. As redes alvinegras foram balançadas 27 vezes, sendo apenas seis de cruzamento.





Outro ponto que preocupa o técnico Jorge Sampaoli é a inconstância fora de casa. A equipe é a terceira que mais levou gols como visitante no Campeonato Brasileiro (25), mesmo número do Vasco. Apenas Bahia (30) e Coritiba (26) foram vazados mais vezes.





O empate não foi um bom resultado para o Atlético na briga pelo título. Depois de ver alguns dos principais concorrentes serem derrotados na rodada, o Galo precisava do triunfo para diminuir a diferença para os líderes. Com um ponto somado, o alvinegro chegou a 50 pontos e ficou seis atrás do São Paulo, 1° colocado.

O Atlético buscará a reabilitação no Mineirão. No próximo domingo, às 18h30, o Galo recebe o Atlético-GO.





Gols sofridos após cruzamentos nos últimos jogos (a lista começa já no segundo gol do Ceará)





Ceará 2 x 2 Atlético - Gol de Felipe Vizeu em cruzamento rasteiro

Atlético 2 x 1 Botafogo - Gol de Marcelo Benevenuto após cobrança de escanteio

Atlético 2 x 2 Internacional - Gol de Yuri Alberto após cruzamento na área

São Paulo 3 x 0 Atlético - Gol de Gabriel Sara após cruzamento rasteiro

Bragantino 2 x 2 Atlético - Gol de Ryller após cruzamento na área

Bragantino 2 x 2 Atlético - Gol de Edimar após cobrança de escanteio