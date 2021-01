De Maluf a Mattos: Atlético teve sete diretores nos últimos anos

Alexandre Mattos foi o único dirigente pós-Maluf com título no Atlético (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press) aconteceu. O dirigente foi demitido nove meses após assumir o cargo. O substituto deve ser Rodrigo Caetano, que deixou o Internacional no fim do ano passado. Quando Alexandre Mattos foi contratado, esperava-se que o Atlético findasse a rotatividade na diretoria de futebol. Mas não foi o que. O dirigente foi demitido nove meses após assumir o cargo. O substituto deve ser Rodrigo Caetano, que deixou o Internacional no fim do ano passado.









Depois, foram seis diretores: André Figueiredo, Domênico Bhering, Alexandre Gallo, Marques, Rui Costa e Alexandre Mattos. Veja no fim como foi a passagem de cada um deles.





Após Maluf, Mattos foi o único dirigente que conquistou algum título no Atlético. Na temporada 2020, o alvinegro conquistou o título mineiro ao bater o Tombense na decisão.





O novo diretor de futebol do Atlético pode ser anunciado nesta quarta-feira. Rodrigo Caetano se reunirá com o órgão colegiado do alvinegro e o acordo pode ser finalizado.